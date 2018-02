Après deux jours de turbulences, Wall Street s'installe dans le vert

La Bourse de New York s'installait dans le vert mercredi après une ouverture en dents de scie, les investisseurs restant fébriles face au tumulte ayant saisi le marché depuis le début de la semaine.

Vers 15 h 10 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, prenait 0,91 % à 25.138,45 points après avoir démarré la séance dans le rouge.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 0,31 % à 7.137,74 points et l'indice élargi S & P 500 montait de 0,70 % à 2.713,98 points.

Mardi, Wall Street avait terminé en nette hausse à l'issue d'une journée particulièrement chaotique, repartant ainsi de l'avant au lendemain de la pire séance en plus de six ans pour le Dow Jones et le S & P 500.

Le président Donald Trump, qui a régulièrement salué les records de Wall Street depuis son arrivée à la Maison-Blanche, mais n'avait jusqu'à présent pas commenté la panique des derniers jours, est sorti de son silence mercredi.

« Par le passé, quand de bonnes nouvelles étaient annoncées, le marché des actions montait. Aujourd'hui, quand de bonnes nouvelles sont annoncées, le marché recule. Grosse erreur, on a tellement de bonnes (excellentes) nouvelles sur l'économie! », a-t-il tweeté.

In the “old days,” when good news was reported, the Stock Market would go up. Today, when good news is reported, the Stock Market goes down. Big mistake, and we have so much good (great) news about the economy!