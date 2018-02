General Motors a perdu 3,9 milliards

Photo: Stan Honda Agence France-Presse

Detroit — Le géant américain de l’automobile General Motors a encaissé une perte de 3,9 milliards $US en 2017, notamment en raison d’une charge comptable de 7,3 milliards. Exception faite de cet élément non récurrent, GM a engrangé un profit de 9,9 milliards, ou 6,62 $US par action, soit le montant le plus élevé depuis qu’il s’est soustrait à la protection de ses créanciers en 2009. Les revenus de GM pour l’exercice se sont élevés à 145,6 milliards.