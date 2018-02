Les réalisations du Québec inc. célébrées

La Caisse de dépôt et placement du Québec, la Banque Nationale et le Mouvement Desjardins ont décidé de mettre sur pied le Cercle des grands entrepreneurs du Québec afin d’honorer le parcours de gens d’affaires du Québec inc. Alain Bouchard (Alimentation Couche-Tard), Aldo Bensadoun (Aldo), Lino Saputo (Saputo), Lise Watier (Lise Watier), Rémi Marcoux (Transcontinental) et Serge Godin (Groupe CGI) sont les premiers entrepreneurs à faire leur entrée au sein de ce club sélect. En plus d’un espace public qui leur sera réservé, une exposition mettant en valeur leur parcours se tiendra à Montréal, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi et Drummondville d’ici la fin mars. Cette distinction sera décernée annuellement.