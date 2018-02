WestJet affiche un profit en baisse

Calgary — WestJet a affiché mardi un bénéfice au quatrième trimestre en baisse par rapport à la même période un an plus tôt, alors que ses coûts ont augmenté.

Le transporteur aérien établi à Calgary a engrangé un profit de 48,5 millions, soit 42 ¢ par action, pour les trois derniers mois de 2017, ce qui se compare à un bénéfice de 55,2 millions, ou 47 ¢ par action, pour le même trimestre l’année précédente. Les revenus ont totalisé près de 1,12 milliard, un chiffre d’affaires en hausse par rapport à celui de près de 1,02 milliard pour le quatrième trimestre de 2016.

Les analystes misaient en moyenne sur un bénéfice par action de 42 ¢ et sur des revenus de 1,11 milliard, selon les prévisions recueillies par Reuters.

Le coût de WestJet par siège-mille disponible a grimpé de 5,5 %, à 13,57 ¢, alors qu’il était de 12,86 ¢ pour le quatrième trimestre de 2016. En excluant le coût de l’essence et de l’intéressement des employés, le coût par siège-mille disponible a augmenté de 3,6 % à 10,23 ¢, alors qu’il était de 9,87 ¢ un an plus tôt.

La capacité de WestJet, mesurée en sièges-milles disponibles, a crû de 5,6 % par rapport à l’année dernière, tandis que le trafic, calculé en milles-passagers imposables, a grimpé de 8,8 %.