Lowe’s veut embaucher 7000 employés

Photo: Alan Diaz Associated Press

Le géant américain Lowe’s lance une vaste campagne d’embauche pour des postes dans ses quincailleries et celles de ses chaînes de magasins, dont Rona et Réno-Dépôt. L’entreprise a annoncé lundi qu’elle compte recruter ce printemps plus de 7000 employés à temps plein ou à temps partiel, mais aussi des employés occasionnels pour la saison très achalandée de l’été. Lowe’s estime qu’elle embauchera ainsi 1800 personnes au Québec et 3300 en Ontario.