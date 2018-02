Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) a annoncé la nomination de Marc Fortin à titre de président, CCCD-Québec. Jusqu’à tout récemment, M. Fortin était président et chef de la direction de Distribution Canada. « Il cumule plus de 25 années d’expérience en gestion des biens de consommation et en consultation », peut-on lire dans le communiqué.