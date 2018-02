L’ère Powell à la Réserve fédérale risque de faire face à des turbulences

Charles Lebrun - Abonné 4 février 2018 14 h 52

Comment faire diminuer la dette?

Ce gouvernement va faire comme les autres gouvernements "très conservateurs" qui diminuent les impôts de façon irresponsable, ce qui augmente la dette. Les dernières baisses d'impôts se traduisent par un manque à gagner de 1500 milliards de dollars! Voilà qui va augmenter la dette des États-Unis d'autant. Afin de "diminuer" cette dette, tout ce qu'il y a à faire, c'est de laisser l'inflation grimper comme à la fin des années '80 comme Ronald Reagean l'a fait. Résultat, les prêts hypothécaires ont grimpés à près de 20%, tout comme les prêts à la consommation. La conséquence, la dette "diminuait" techniquement par rapport à la "richesse" de la population qui, elle, augmentait plus rapidement (à cause de l'inflation) alors que la dette américaine demeurait en dollars constants. Mais, l'effet pervers de cette façon de faire, ce sont les riches qui sont les seuls gagnants car, ayants peu ou pas de dettes, leurs investissements leurs rapportent des intérêts beaucoup plus élevés et ils n'ont pas à subir les coûts élevés des prêts hypothécaires et à la consommation.



La conséquence finale de cette approche, les riches s'enrichissent à vitesse grand V et les plus pauvres, les gagne-petit, seront incapables de faire face aux nouveaux taux d'intérêts beaucoup trop élevés pour eux. Souvenons-nous des ventes de résidences à prix d'aubaine car les moins riches étaient incapables de renouveler leur hypothèque à des taux d'intérêts voisinants les 20%!