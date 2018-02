Merck affiche une perte

Photo: Matt Rourke Associated Press

La pharmaceutique Merck a affiché vendredi une perte de 872 millions $US pour son quatrième trimestre, une importante charge liée à la récente réforme fiscale ayant plus que contrebalancé la croissance de ses ventes de médicaments. Malgré tout, son bénéfice ajusté a surpassé les attentes des analystes de Wall Street. Le fabricant des pilules Januvia contre le diabète et du traitement Keytruda contre le cancer a inscrit à ses comptes une charge de 2,6 milliards pour couvrir la moitié d’un paiement non récurrent de 5 milliards lié au « rapatriement » de profits détenus à l’étranger. Cet impôt sera payé sur huit ans et son montant pourrait être ajusté. Les revenus ont totalisé 10,43 milliards $US, ce qui était juste en deçà de la cible de 10,45 milliards $US des analystes. Les ventes de médicaments d’ordonnance ont grimpé de 4 % à 9,29 milliards $US. Le bénéfice net annuel de Merck s’est établi à 2,57 milliards en 2017, soit 93 ¢US par action. Le bénéfice ajusté a été de 3,98 $US par action, tandis que le chiffre d’affaires annuel a atteint 40,12 milliards. Pour l’exercice en cours, Merck vise un bénéfice par action d’entre 4,08 $US et 4,23 $US, ainsi que des revenus d’entre 41,2 milliards et 42,7 milliards.