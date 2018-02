Les pétrolières font moins bien

Les grandes pétrolières ont affiché des profits en berne au quatrième trimestre. Malgré la hausse des cours de l’or noir.

Pour une, la pétrolière Impériale a affiché vendredi une perte pour son plus récent trimestre, ce qu’elle a attribué aux frais associés au développement de son projet Horn River et au projet de gaz naturel de Mackenzie. L’entreprise de Calgary a réalisé une perte de 137 millions, soit 16 ¢ par action pour son quatrième trimestre clos le 31 décembre. Ce résultat comprenait une charge de 289 millions liée à Horn River et une autre de 277 millions associée au projet Mackenzie, qu’elle a annulé à la fin de l’an dernier.

La perte trimestrielle se comparait à un bénéfice de 1,44 milliard, soit 1,70 $ par action, réalisé un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 8,08 milliards, ce qui était inférieur au chiffre d’affaires de 8,44 milliards au quatrième trimestre de 2016.

Pour l’ensemble de l’exercice, l’Impériale a fait état d’un profit de 490 millions, ou 58 ¢ par action, à partir de revenus de 29,42 milliards. Un an plus tôt, elle avait engrangé un bénéfice de 2,17 milliards, ou 2,55 $ par action, à partir d’un chiffre d’affaires de 27,35 milliards.

Sa société mère, Exxon Mobil, plus grande compagnie pétrolière cotée au monde, a publié vendredi un bénéfice trimestriel reflétant la baisse de sa production et la faiblesse de ses activités chimiques et de raffinage. Aussi, sa génération de trésorerie, de 33,2 milliards, a été inférieure l’an dernier à celle de sa grande concurrente, Royal Dutch Shell, de l’ordre de 6 %, peut-on lire dans un texte de l’agence Reuters.

ExxonMobil a cependant dégagé de gros bénéfices trimestriel et annuel grâce à un effet comptable généré par la récente réforme fiscale américaine ayant gonflé ses profits d’un montant total de 7,1 milliards. Le bénéfice net est ressorti à 8,38 milliards au quatrième trimestre et à 19,71 milliards sur l’ensemble de l’année, contre respectivement 1,68 milliard et 7,84 milliards en 2016.

Exxon a annoncé mardi qu’elle allait tripler d’ici 2025 sa production dans le Bassin permien, une région du Texas et du Nouveau-Mexique riche en pétrole de schiste, pour la porter à 600 000 barils équivalent pétrole par jour (bepj). Cet objectif s’inscrit dans le cadre d’un plan d’investissement de 50 milliards aux États-Unis à la suite de la réforme fiscale adoptée en décembre par le Congrès américain.

Enfin, Chevron a aussi publié vendredi un bénéfice plombé par la baisse de ses marges dans ses activités internationales de raffinage, dont le bénéfice a chuté de 77 %. Chevron, qui a pour sa part comptabilisé un produit de 2 milliards lié à la réforme fiscale, a dégagé un bénéfice hors exceptionnels de 72 ¢US par action.