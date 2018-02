Demers Ambulances acquiert Braun Industries

Demers Ambulances double sa taille en acquérant la société américaine Braun Industries dans le cadre d’une transaction permettant au constructeur québécois d’ambulances de devenir le deuxième joueur nord-américain dans ce secteur.

En vertu de cette transaction annoncée vendredi — dont les détails financiers n’ont pas été dévoilés —, Demers, fondée en 1960, générera un chiffre d’affaires annuel estimé à 200 millions. La société fusionnée sera dirigée par le président-directeur général de Demers, Alain Brunelle, depuis Beloeil, mais les deux constructeurs conserveront leur propre marque respective, leurs identités, leurs installations et leurs employés.

« Nos produits sont complémentaires, a expliqué M. Brunelle au cours d’un entretien téléphonique. C’est un avantage pour les concessionnaires et les clients. Les deux marques vont continuer de grandir ensemble. »

L’entité issue du regroupement devrait compter plus de 500 employés répartis des deux côtés de la frontière.

La transaction découle du plan de développement mis en place après l’arrivée de Clearspring Capital Partners et la Caisse de dépôt et placement du Québec dans l’actionnariat du constructeur québécois d’ambulances en 2016. « Cela faisait quatre ou cinq ans que nous côtoyions Braun comme concurrent, a précisé M. Brunelle. Après la transaction avec nos partenaires, le plan stratégique a été mis en place et nous avons commencé à discuter avec Braun l’an passé. »

En janvier, Demers Ambulances avait effectué une percée aux États-Unis en décrochant une commande pour 60 véhicules auprès de l’entreprise texane MedStar Mobile Healthcare.