«Fredy» envers et contre tous

Fredy, produite par Porte Parole, n’a pas fini de faire jaser. Cette pièce documentaire qui enquête sur les circonstances entourant la mort de Fredy Villanueva a déjà fait couler beaucoup d’encre l’an dernier. Elle reprend l’affiche ce mois-ci à La Licorne, avec une nouvelle distribution et des modifications. Jouée à guichets fermés la première fois, elle fera ensuite une tournée dans les maisons de la culture, notamment celle de l’arrondissement de Montréal-Nord, où se déroule l’action, ce qui n’est pas sans rouvrir de vieilles blessures mal cicatrisées.

La mère de Fredy Villanueva, Lilian Madrid Villanueva, s’oppose depuis longtemps à la diffusion de cette pièce écrite par Annabel Soutar, qui utilise, dit-elle, son drame personnel à des fins de divertissement. « Lilian n’est pas d’accord avec le fait que la pièce continue à être présentée », explique Alexandre Popovic, de la Coalition contre la répression et les abus policiers, qui est en contact régulier avec Lilian Madrid Villanueva.

Contactée par Le Devoir par le truchement de la Coalition, Lilian Madrid Villanueva dit qu’Annabel Soutar « fait n’importe quoi pour continuer la pièce ».« Elle ne respecte pas ma décision. Fredy, c’est mon fils. C’est pas un chien qu’elle peut utiliser pour faire n’importe quoi. »

Dialogue difficile

De son côté, Annabel Soutar, qui assume aussi la direction artistique des productions Porte Parole, indique que la pièce a été jouée à guichets fermés l’an dernier et qu’elle a encore un public qui l’attend. « On avait des listes d’attente » de gens qui voulaient voir la pièce, dit-elle. « Il fallait la remonter. […] Il faut toucher le public. »

Pour la dramaturge, la pièce est « une plateforme » pour « un dialogue franc et ouvert sur le profilage racial et tout le système de justice ». Annabel Soutar annonce d’ailleurs qu’elle a l’intention de traduire la pièce en anglais pour la jouer au Canada anglais. « C’est un sujet important », dit-elle.

Ce n’est pas d’hier que les relations sont rompues entre Lilian Madrid Villanueva et Annabel Soutar, mais depuis le retrait de la pièce du comédien Ricardo Lamour, qui était proche de la famille et qui exprimait son propre point de vue et celui de la famille dans la pièce. Rappelons que Fredy est basée sur le drame qui a coûté la vie au jeune Fredy Villanueva, citoyen de Montréal-Nord, mort à 18 ans sous les balles du policier Jean-Loup Lapointe. Récemment, la requête déposée par la Coalition contre la répression et les abus policiers pour déposer une plainte privée afin de poursuivre Jean-Loup Lapointe au criminel dans cette affaire a été rejetée par le tribunal.

De son côté, le comédien Solo Fugère, qui jouait dans la pièce l’an dernier, y est allé cette semaine d’une lettre ouverte diffusée sur le site Médium pour dénoncer la reprise de cette pièce sans l’accord de la famille. Ce faisant, « la compagnie Porte Parole qui, par son mandat, veut porter la parole d’autrui, en vient à voler la parole d’autrui », écrit-il dans cette lettre.

Impliquée au tout début du processus de création de la pièce, en 2010, Lilian Madrid Villanueva s’est ensuite retirée du processus, après qu’Annabel Soutar eut décidé d’exprimer aussi le point de vue de Jean-Loup Lapointe sur scène, explique Solo Fugère. La famille a cependant toléré la diffusion de la pièce, jusqu’à ce que le comédien Ricardo Lamour se retire, à la toute fin de la production, arguant qu’il n’était pas à l’aise avec la position d’Annabel Soutar dans ce dossier. Subséquemment, une pétition réclamant le retrait de la pièce a été signée par 370 personnes « contre un tel processus documentaire et les façons de faire de Porte Parole ».

Une pièce dure à porter

Toujours selon Solo Fugère, des rencontres auraient été ensuite prévues entre la famille Villanueva et Annabel Soutar pour décider de la marche à suivre pour la suite. Mais Annabel Soutar aurait décidé unilatéralement de poursuivre avec une reprise de la pièce : « Les choses n’ont pas été respectées », dit-il.

Lui-même, qui a joué dans la première mouture de la pièce, relève que c’est une pièce « extrêmement difficile à porter ». Il faut « rencontrer le public tous les soirs pour parler de ses enjeux. C’était plus facile avant, quand la famille tolérait la pièce. Mais maintenant qu’elle ne la tolère plus », il ne souhaite plus faire partie de la distribution.

Il n’est pas le seul. Seulement deux des sept acteurs qui composaient la distribution de Fredy l’an dernier seront de retour cette année. Annabel Soutar a aussi dû modifier la fin de la pièce, qui mettait en scène Ricardo Lamour énonçant la position de Lilian Madrid Villanueva dans cette affaire.

Autre élément nouveau cette année, la pièce est programmée notamment à la Maison de la culture de Montréal-Nord, où se sont passés les tragiques événements de la mort de Villanueva.

« C’est un dossier qui demande beaucoup de sensibilité », reconnaît à ce sujet la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black. Reconnaissant que des tensions traversent la communauté des citoyens de Montréal-Nord, la mairesse croit que celles-ci peuvent s’exprimer dans « des activités comme la pièce et comme la médiation culturelle qui suit la pièce ».

La mairesse dit par ailleurs « faire confiance aux Nord-Montréalais » et à leur capacité à gérer ces tensions. Elle ajoute que Montréal-Nord est un quartier qui a beaucoup évolué depuis la mort de Villanueva. Montréal-Nord n’est pas une communauté repliée sur elle-même, dit-elle.