Tabac au théâtre: Québec n'entend pas changer ses façons de faire

Le tollé déclenché par l’amende antitabac imposée au Théâtre du Trident n’a pas ébranlé la ministre Lucie Charlebois, qui prévient que des amendes continueront d’être délivrées en cas de plainte.

« Il y a eu une plainte, c’est pour ça que les inspecteurs sont allés », a signalé la ministre déléguée à la Santé publique. « S’il y a quelqu’un qui est incommodé, c’est pour ça qu’il a porté plainte. On ne va pas comme ça dans les théâtres. »

À la question de savoir si la réaction n’était pas exagérée, Mme Charlebois rétorque qu’il « faudrait voir avec les citoyens », et que « c’est un citoyen qui a porté plainte ».

Voyez la réponse de la ministre Lucie Charlebois en mêlée de presse.

Dès lors, indique-t-elle, le ministère de la Santé procédera de la même façon si d’autres plaintes sont faites en vertu de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme.

Rappelons que cette loi stipule qu’il est interdit de fumer dans les bâtiments publics. Le 23 novembre dernier, des inspecteurs ont répondu à une plainte visant le Théâtre du Trident à Québec parce qu’une comédienne fumait une cigarette dans la pièce Le cas Joé Ferguson. Le théâtre a reçu une amende de 682 $.



Fumer seulement dans un contexte «acceptable»

Mardi, dans les pages du Devoir, l’auteure de la pièce, Isabelle Hubert, proposait que « les scènes de théâtre bénéficient d’un statut particulier » et qu’un « message soit diffusé au début de la pièce pour que les personnes que ça pourrait indisposer aient le temps de quitter la salle et de se faire rembourser. »

Au Conseil québécois du théâtre (CQT), on demandait aussi plus de souplesse. « Les scènes des théâtres sont des espaces à part et méritent une considération particulière », ont fait valoir ses coprésidents Daniel Lavoie et Brigitte Haentjens. « Faut-il solliciter un amendement des lois ou pouvons-nous compter sur la capacité de discernement des autorités ? Nous espérons que l’incident du Trident demeurera un cas isolé. »

Questionné à ce sujet mardi, le Parti québécois proposait quant à lui que la cigarette soit tolérée sur scène lorsqu’elle est « mise en scène » dans un contexte correspondant à ce qui est « accepté en société ».

Par exemple, si le personnage dans la pièce est représenté en train de fumer chez lui ou dehors (comme dans Le cas Joé Ferguson), ce serait acceptable.

Par contre, un personnage ne pourrait pas fumer dans un bureau ou en milieu scolaire, où c’est actuellement interdit de le faire, a expliqué le député péquiste Sylvain Pagé.

« Il ne faut pas banaliser la chose. Il ne faut pas envoyer le message qu’on peut faire au théâtre ce qui n’est pas permis dans la vie », a-t-il dit.

Qu’en est-il alors du passé ? Pourrait-on représenter sur scène un René Lévesque fumant dans son bureau ? Là-dessus, le député ne savait que dire. « C’est vrai que c’est compliqué. J’ai énormément de difficulté à répondre à cette question-là. »

D’autres détails suivront.