Diamant: 7 millions de fonds privés recueillis

Le projet du Diamant d’Ex Machina a recueilli 7 millions en fonds privés, soit 70 % de l’objectif de sa campagne de financement, a fait savoir l’équipe de Robert Lepage mardi. Sur les 54 millions que doit coûter ce projet de centre de diffusion multidisciplinaire, la compagnie s’est donné pour objectif de recueillir 10 millions dans le privé. Parmi ceux qui se sont ajoutés à la liste des grands donateurs récemment, on retrouve le Groupe Dallaire. la Fondation Viriginia Parker, la Famille Dutil, les Groupes Canac et Manac et Robert Lepage lui-même. L’ouverture du Diamant est prévue pour le printemps 2019 à place d’Youville, dans le Vieux-Québec.