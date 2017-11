La pièce de théâtre «Kings of War» au FTA

Photo: Jean-Christophe Verhaegen Agence France-Presse

Le Festival TransAmériques (FTA), qui se tiendra au printemps prochain, annonce un premier spectacle prestigieux : Kings of War, du metteur en scène belge Ivo van Hove et de la compagnie Toneelgroep Amsterdam. La pièce a fait sensation lors de sa création à Vienne, en 2015, en présentant le destin de trois rois shakespeariens, Henri V, Henri VI et Richard III. Présentée sur « un plateau démesuré et labyrinthique, pendant que des écrans crachent la guerre en direct », selon le FTA, Kings of War met en scène quatorze comédiens et cinq musiciens. Ivo van Hove avait ouvert le Festival d’Avignon en 2016 avec une adaptation des Damnés de Visconti jouée par la Comédie-Française. Parmi ses récentes productions, on compte une mise en scène de L’anneau du Nibelung de Wagner et une adaptation remarquée de Vue du pont d’Arthur Miller à Broadway. Il avait impressionné au FTA en 2010 avec Tragédies romaines. La 12e édition du Festival TransAmériques se tiendra du 23 mai au 7 juin 2018.