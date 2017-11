Marcus Youssef remporte le prix Siminovitch 2017

Photo: Simon Hayter

Le dramaturge Marcus Youssef est le lauréat du prix Siminovitch, le prestigieux prix canadien en théâtre, d’une valeur de 100 000 $. Marcus Youssef recevra 75 000 $ et Christine Quintana, la dramaturge qu’il a choisie comme protégée, recevra 25 000 $. Marcus Youssef a écrit ou coécrit plusieurs pièces sur le thème de la différence et de l’altérité. Il est directeur artistique du Neworld Theatre de Vancouver et cofondateur de PL1422, centre de création géré par des artistes. Il oeuvre également comme professeur auxiliaire de création littéraire à l’Université de la Colombie-Britannique. Christine Quintana, comédienne et dramaturge, est actuellement coproductrice artistique du Delinquent Theatre, à Vancouver.