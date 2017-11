«Un si gentil garçon» — Crime et châtiment

Jamais le metteur en scène Denis Lavalou n’aurait pu imaginer qu’il dévoilerait son adaptation d’Un si gentil garçon dans un pareil contexte social. Puisque c’est de crimes sexuels qu’il est question dans le roman de l’Espagnol Javier Gutiérrez, et plus précisément de prédateurs employant la soumission chimique pour arriver à leurs fins, le metteur a tenu à ce qu’une discussion soit organisée en collaboration avec le Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP). Ainsi, le 14 novembre, avant le spectacle, des spécialistes aborderont notamment les notions de culpabilité, d’aveu, de justice et de récidive.

« Quand j’ai découvert le bouquin, je l’ai lu d’un seul coup, explique Lavalou. Une fois terminé, je l’ai jeté au bout de mes bras en me disant qu’il était vraiment dégueulasse. » Depuis ce jour, pourtant, le roman publié en 2013 chez Autrement dans une traduction d’Isabelle Gugnon n’a cessé de hanter le directeur du Théâtre Complice. « C’est que le livre est aussi glauque qu’il est important, précise le créateur. Il est aussi cruel que dérangeant. On y voit comment, en une seule nuit, plusieurs vies peuvent être complètement détruites. » En effet, plus qu’à la description des actes commis, c’est à leurs retombées intimes et collectives que nous avons droit, à leurs conséquences psychologiques et pénales.

De gentils garçons

Après Les hivers de grâce (2013), un spectacle poétique et politique consacré aux écrits du philosophe transcendantaliste américain Henry David Thoreau, puis Le souffleur de verre (2014), une pièce postapocalyptique de son propre cru réunissant 13 personnages, Denis Lavalou porte à la scène un roman qui se déroule en bonne partie à la fin des années 1990, mais qui s’adresse directement à notre époque.

« L’histoire est plutôt simple, précise le metteur en scène, mais racontée de manière complexe. L’architecture du récit est fragmentée, pas du tout chronologique. De façon concentrique, elle multiplie les points de vue sur un même événement. C’est que tout se bouscule dans la psyché du narrateur, Polo, un violeur repenti que la culpabilité ronge depuis une quinzaine d’années. »

Dans cette matière hypnotique, souvent vertigineuse, on déniche peu à peu des informations. Sur les victimes, celles qui savent et celles qui ne savent pas qu’elles ont été agessées. Sur les initiateurs, ces jumeaux pervers sous l’influence desquels tout a dérapé. Sans oublier Chino et Nathan, les copains de Polo, des garçons dits « de bonne famille ».

Un concert rock

C’est Cédric Dorier qui joue Polo, un être dévoré de l’intérieur que le metteur en scène d’Un si gentil garçon compare au Raskolnikov de Crime et châtiment. À la tête des Célébrants, la compagnie de Lausanne qui coproduit le spectacle, Dorier avait partagé le plateau de l’Usine C avec Lavalou dans Moitié-moitié, une pièce de Daniel Keene dirigée par Kristian Frédric en 2007. Jean-François Blanchard, Joëlle Fontannaz, Hubert Proulx et Inès Talbi incarnent les autres personnages.

Aussi sur scène, une performeuse visuelle, Manon De Pauw, et trois musiciens, Jérémi Roy, Daniel Baillargeon et William Côté. « Le récit est rythmé par la musique, raconte Lavalou, notamment celle de Tricky, de Jane’s Addiction, des Pixies, de Yo La Tengo et de Nirvana. Dans ce bar, où une constellation de voix se croisent et se répondent, la musique, obsédante, et les images, non réalistes, tiennent un rôle crucial. Je pense que le résultat est un objet scénique particulier, un spectacle qui s’apparente à un concert de rock alternatif. » Voilà une interdisciplinarité qui pourrait bien entraîner une appréciable diversification du public.





« Ce soir-là, vous étiez juste trois gentils garçons qui avaient monté un groupe de rock dans les années 1990, pourtant le lendemain matin, vous vous êtes réveillés imprégnés d’une odeur inconnue, une pestilence animale, l’odeur des prédateurs, et vous êtes passés de l’autre côté. Mais comment tout cela a-t- il commencé? Où avez-vous perdu pied? » Extrait d’«Un si gentil garçon», de Javier Gutiérrez