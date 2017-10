«Le Wild West Show de Gabriel Dumont» — Remettre les mémoires à jour

Des résistances métisses du XIXe siècle dans les prairies canadiennes le Québec aura retenu la figure de Louis Riel. Mais pour plusieurs comédiens de la troupe du Wild West Show de Gabriel Dumont, la figure emblématique de la lutte menée pour leur territoire et leur identité est plutôt celle du chef métis Gabriel Dumont. D’où la nécessité de croiser les mémoires passées qui aura guidé Alexis Martin et Jean-Marc Dalpé dans cette ambitieuse aventure théâtrale. Hélas, leur démarche inspirée reste à la surface des choses une fois traduite sur scène.

Dalpé et Martin ont fait appel à l’auteure métisse Yvette Nolan pour compléter leur trio d’écriture et confronter leur vision d’événements fondateurs de leur identité canadienne commune, mais ô combien divergente. C’est Mani Soleymanlou qui assure la mise en scène de cette production d’envergure rassemblant dix auteurs et autant de comédiens de l’ouest du pays, de l’Ontario et du Québec.

Le spectacle emprunte le ton pédagogique et ludique qu’on reconnaît au Nouveau Théâtre Expérimental afin de faire le récit de la lutte de toute une communauté à la défense de sa culture et de son territoire. Alors que le chemin de fer transcontinental si cher au gouvernement canadien s’étend de plus en plus vers l’ouest, les Métis, comme toutes les communautés autochtones des Prairies, voient leurs terres dérobées. En 1885, à Batoche, ils livrent leur dernier combat contre l’armée du général Middleton.

Malgré une approche parfois didactique, le parcours historique proposé manque de repères et de perspective. Il peine à transmettre la charge symbolique puissante des événements relatés. La bataille de Batoche est capitale parce qu’elle rassemble tous les partis qui fondent le Canada. Canadiens-français, Britanniques, Irlandais, Métis et Autochtones s’y opposent dans un complexe assemblage d’intérêts et de pouvoir auquel la représentation ne donne pas accès.

La forme du Wild West Show, empruntée à Buffalo Bill, dont les productions populaires ravissaient les foules au début du XXe siècle, se matérialise ici dans un grand cabaret théâtral qui fait dialoguer les références du présent avec celles du passé. Ce qui réjouit le plus dans ces tableaux burlesques, c’est l’adresse, l’engagement et la complicité des comédiens qui s’activent avec fougue sur le plateau. Charles Bender, en Gabriel Dumont, accorde une gravité salutaire au personnage. La personnification du premier ministre canadien John A. Macdonald par Dominique Pétin est réjouissante. Le charisme et la puissance de Krystle Pederson illuminent le plateau. Et la musique d’Andrina Turenne marque les meilleurs moments de la représentation.

Reste que si la danse, la musique, le vaudeville et le sketch se côtoient ici de manière rythmée, la tension dramatique est constamment diluée par l’humour facile et le cabotinage à l’excès. L’histoire est peut-être revisitée, mais le langage théâtral, lui, n’est réinventé d’aucune manière et reste impuissant à activer véritablement une nouvelle mémoire, sensible et plurielle, des événements.