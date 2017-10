«Hypo»: périple au bout du monde

Pour chacun des personnages, complexes l’un et l’autre, la pièce distille un mystère qui est tout à son honneur, mais dès lors la pression devient forte sur le jeu.

Apprenant sa mort prochaine, un homme prend les routes d’Islande pour un ultime périple où il choisira la façon d’en finir. Sa rencontre avec une autre voyageuse viendra compliquer ses plans.

Une lecture au dévoilement de saison de Premier Acte laissait présager, pour Hypo, des dialogues crédibles, bien campés, dès lors nos interrogations se tournaient surtout du côté de la mise en scène : comment ce texte, le premier du comédien Nicola-Frank Vachon (Les bons débarras, Ésimésac), trouverait-il sur les planches de quoi se déployer ?

La rencontre entre Vachon et Mary-Lee Picknell se fait dans un espace caillouteux quasi lunaire, sac au dos. Entre l’un qui veut mourir et l’autre qui se cherche des raisons de continuer, la mise en scène de Maryse Lapierre (L’hiver dedans) multiplie les occasions de sortir du discours, dans ce huis clos sur fond de grand vaste. Des écrans en guise de fonds de scène font apparaître un ciel à perte de vue, la mer et des volcans du bout du monde, une fragilité fondamentale.

Accompagnés sur scène par la guitare folk de Philip Larouche, les deux comédiens échangeront les tours de chant sentis, une caméra à l’intérieur de leur tente deviendra le trou de serrure sur une intimité naissante, des chaises serviront à évoquer les clivages du terrain et inviteront au mouvement. Dans ce récit interrogeant le courage qu’on a, parfois déficient, d’entrer en relation, une poésie faite d’ombres et d’objets du voyage créera aussi des espaces hors texte pour laisser battre le récit, qui cependant pourra parfois nous échapper, et c’est là que la pièce trouve un noeud.

Pour chacun des personnages, complexes l’un et l’autre, la pièce distille un mystère qui est tout à son honneur, mais dès lors la pression devient forte sur le jeu. C’est sa précision absolue qui nous permettra ou non d’habiter les non-dits, les blancs d’un texte qu’il reste à écrire. Il y a là un appel nourri à l’intelligence du spectateur. Sommé de remplir les trous, celui-ci reste à l’affût pour capter en deçà des dialogues, surface incertaine comme le sol d’Islande, l’enjeu profond, qui cependant pourra finir par lui filer entre les doigts.

Le texte garde ses qualités. Son parti pris excellent pour l’oral brise la distance, son humour cinglant et efficace réjouit, avec en appui une complicité évidente des deux comédiens, et son désir est net d’explorer des impasses de la psyché hors des sentiers battus. Un plissement du visage manqué, dès lors, une réaction trop empressée peuvent empêcher le spectateur de suivre parfaitement les comédiens. Ce sentiment culminera dans une fin aux riches implications, dont certains spectateurs pourront rester à l’extérieur.