«Les premiers adieux de Miss Knife» — Paradis perdus

Il est des créateurs dont le talent, par son ampleur aussi bien que par son étendue, ne cesse de nous étonner. Écriture, mise en scène et interprétation, théâtre et opéra, roman et essai, rien ne résiste à Olivier Py. Quand on pensait être au bout de nos surprises, voilà que l’homme à l’aube de la cinquantaine arrive encore à nous en mettre plein la vue et les oreilles en donnant dans la chanson.

À vrai dire, c’est depuis le début des années 1990 qu’Olivier Py incarne de temps à autre Miss Knife, un travesti mélancolique, une drag queen à l’humour insolent, une chanteuse poignante arborant fièrement perruque blonde et robe à paillettes. Depuis le début des années 2000 — serait-ce un signe des temps ? —, la créature de rêve est plus demandée que jamais et les récitals se multiplient. Si bien qu’avant de se produire à New York, la grande dame, aussi gouailleuse que romantique, fille illégitime des poètes maudits, fait un arrêt au Lion d’Or à l’invitation de l’Usine C.

Il ne s’agit pas à proprement parler de théâtre. Disons que c’est un tour de chant, mais mené par une chanteuse diablement théâtrale. Miss Knife est entourée de quatre musiciens jazz : le batteur Julien Jolly, le saxophoniste et flûtiste Olivier Bernard, le pianiste Stéphane Leach, qui a composé les musiques avec Jean-Yves Rivaud, et le contrebassiste Sébastien Maire.

Transformant le désespoir, surtout amoureux, en vive poésie, les chansons « réalistes » d’Olivier Py évoquent entre autres celles de Piaf, de Ferré et de Barbara. Sur les romances, les tangos et les javas, sa voix, juste et forte, mais surtout très expressive, rappelle par moments celle de RufusWainwright. Précisons que Mado Lamotte, reine des nuits de Montréal, fait une apparition remarquée. Quand les divas chantent Padam et Bambino en duo, elles mettent le feu à la salle.

L’univers est d’une admirable cohérence. La poésie est souveraine et la musique étoffée. En somme, la dépression n’aura jamais été aussi chic. Si le cabaret de Miss Knife est ce qu’il est convenu d’appeler un divertissement haut de gamme, c’est également un espace de permissions, un lieu où s’affranchir de tous modèles, de toutes conventions. Portée par cet idéal de liberté universelle, la soirée agit comme un baume sur une ère étouffée par les normes.