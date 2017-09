Lorraine Pintal célèbre un quart de siècle à la barre du TNM

Des comédiens, metteurs en scène et amis du Théâtre du Nouveau Monde ont profité de la remise des prix Gascon-Roux lundi soir pour rendre hommage à Lorraine Pintal, qui célèbre cette année ses 25 ans à la barre du TNM.

Les personnes invitées à remettre les prix aux lauréats ont donc souligné de diverses façons cette longévité remarquable à la tête de l’institution.

La comédienne Marie Tifo, que Lorraine Pintal a recrutée pour sa première mise en scène au TNM, celle de Ha Ha ! de Réjean Ducharme, se souvient que Pintal l’avait « choisie » sans même lui demander de passer d’audition. « À la télévision, on me connaissait comme une actrice douce et gentille, alors que je ne suis pas cela du tout, se souvient-elle. Et d’être choisie, comme cela, cela donne toute la liberté, c’est extraordinaire. »

Loui Mauffette, attaché de presse, est arrivé au Théâtre du Nouveau Monde en même temps que Lorraine Pintal, il y a 25 ans. Sans vouloir dénigrer le travail de ses prédécesseurs, il se souvient que le TNM était alors en bien moins bonne santé qu’il ne l’est aujourd’hui, et que Lorraine Pintal y a dirigé des rénovations tout en s’impliquant dans une programmation visant divers publics. D’ailleurs, M. Mauffette a aussi été salué lundi soir pour son travail au TNM, comme « l’homme de l’ombre ».

Le metteur en scène René Richard Cyr a lui aussi été de la première programmation de la direction de Lorraine Pintal, alors qu’il a mis en scène Le malentendu, de Camus. Par sa programmation, dit-il, Lorraine Pintal aura réussi à garder toutes les avenues du TNM ouvertes, en mettant à l’affiche des créations, des pièces d’exploration et du théâtre de répertoire, et en laissant une place à la relève. Il parle d’une directrice de théâtre très présente, qui s’implique dans la production de chacune des pièces présentées. Plusieurs lui savent gré d’avoir su faire des succès avec des textes difficiles comme ceux de Claude Gauvreau par exemple.

Loui Mauffette parle de Lorraine Pintal comme d’un gladiateur. Marie Tifo dit d’elle qu’elle est toujours impeccable. La comédienne se souvient d’ailleurs de l’émoi qu’avait créé Lorraine Pintal lorsqu’elle avait annulé, à quelques heures de la représentation, la première de l’adaptation de L’hiver de force, de Réjean Ducharme, parce qu’elle sentait que l’équipe n’était pas prête. La pièce a été reprise, avec un très grand succès, un an plus tard.

En avril 2014, Mme Pintal s’est présentée comme candidate pour le Parti québécois dans Verdun, où elle a été battue. Certains ont alors eu peur de la perdre à la tête du TNM. Mais il semble que la directrice artistique et générale ait désormais des projets au TNM jusqu’en 2020, dont un second plan d’agrandissement des lieux.