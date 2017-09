Premiers prix chez Duceppe

C’était soir de remise de prix mercredi chez Duceppe. Le théâtre montréalais a en effet inauguré une formule récompensant les coups de coeur de ses abonnés. Ces premiers prix Duceppe, au nombre de dix, ont plébiscité la pièce Harold et Maude, qui s’est taillé la part du lion avec huit prix, au premier chef le prix Michel-Dumont octroyé au spectacle de l’année et celui de la meilleure mise en scène remis à Hugo Bélanger. Le couple au coeur de cette histoire d’amour atypique, formé de Béatrice Picard et Sébastien René, a reçu les lauriers d’interprétation. Ce dernier a aussi reçu le Prix de la relève. Les deux prix restants sont allés à Nos femmes. Le premier à Sylvain Marcel, Prix Découverte de la première fois chez Duceppe, et le second à Guillaume Lord pour la scénographie.