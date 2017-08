La résistance et l’espoir au coeur de la saison de l'Usine C

La résistance des créateurs aux temps précaires et l’espoir qu’ils continuent à porter malgré tout. C’est sous ce double signe que Danièle de Fontenay annonce la prochaine année de l’Usine C. « Il y a beaucoup de fragilité, mais aussi beaucoup de liberté et de beauté dans les spectacles qu’on propose. »

Rejointe la veille du lancement de la saison 2017-2018, jeudi, la directrice artistique rappelait la valeur de l’art dans nos vies. « On traverse en ce moment des mouvements politiques et sociaux très préoccupants. Et je crois qu’on minimise beaucoup l’importance de l’art pour la santé d’une société. C’est un espace où les frontières tombent. L’art contribue énormément à apaiser les tensions et à relier les humains les uns aux autres, par l’émotion. S’il disparaissait, je pense qu’on trouverait la vie un peu plus lourde. » Or, déplore-t-elle, certains discours politiques et de récentes décisions budgétaires laissent entendre qu’il n’est pas très important. « Mais ni l’éducation ni l’art ne sont des luxes. C’est notre oxygène. »

Fidèle à sa vocation d’espace de création pluridisciplinaire, l’établissement met à l’affiche cette année un cabaret (Les premiers adieux de Miss Knife, du Français Olivier Py) des performances, ainsi que plusieurs spectacles de danse et de théâtre. « Je pense que l’Usine C présente vraiment l’avant-garde de la création contemporaine, avance Danièle de Fontenay. Et c’est aussi un lieu qui diffuse systématiquement et régulièrement des spectacles internationaux, dans le but de provoquer des échanges et d’ainsi prolonger la vie des oeuvres qu’on crée ici. »

Au printemps 2018, la salle montréalaise rendra hommage au réputé chorégraphe allemand Raimund Hoghe, qui viendra danser dans deux de ses oeuvres, « des spectacles absolument magnifiques, à ne pas manquer » : Pas de deux et La valse, l’une de ses plus récentes créations, qui fait référence aux « migrants qui traversent la Méditerranée au risque de leur vie ». L’ancien dramaturge de Pina Bausch en profitera aussi pour donner une classe de maître.

Côté invités étrangers, la directrice souligne également le retour des Belges Michèle Anne De Mey et Jaco Van Dormael, avec leur Cold Blood. Une rencontre entre le cinéma et la danse dont la collègue Catherine Lalonde avait souligné le « travail fait de main de maître » l’an dernier.

L’année Angela Konrad

L’établissement poursuit par ailleurs des complicités assidues avec certains créateurs d’ici. Telle Brigitte Haentjens, qui mettra en scène la fameuse pièce duale de Bernard-MarieKoltès, Dans la solitude des champs de coton. Ou le chorégraphe Frédérick Gravel, dont le Some Hope for the Bastards a été créé au dernier Festival TransAmériques.

Quant à Angela Konrad, elle va mettre au monde deux pièces dans la prochaine année : Last Night I Dreamt that Somebody Loved Me et Les robots font-ils l’amour ?, un colloque fictif autour des découvertes actuelles dans les domaines « du transhumanisme et des modifications génétiques ». La créatrice de Variations pour une déchéance annoncée conclut ainsi une résidence de trois ans à l’Usine C. Cette fidélité artistique est primordiale pour Danièle de Fontenay. « Une oeuvre se développe dans le temps, alors c’est important de suivre la démarche des créateurs sur un certain nombre de saisons. C’est pourquoi on crée depuis quelques années des résidences moins nombreuses, mais plus longues, qui nous permettent d’accompagner les artistes de façon beaucoup plus cohérente. »

Dans sa programmation, la directrice fait aussi valoir des « découvertes » coups de coeur : Pierre Antoine Lafon Simard, qui met en scène l’aventure multimédia Moon Missions Lunaires ; le compositeur Gabriel Dharmoo et sa performance Anthropologies imaginaires ; Jocelyn Pelletier, qui revisite le Phèdre de Sénèque dans De l’instant et de l’éternité.

Hôtesse notamment des Entretiens Jacques Cartier, l’Usine C est aussi un espace de débats. Conçus et animés par la décidément omniprésente Angela Konrad, les trois Rendez-vous art et politique vont ainsi orchestrer des rencontres entre penseurs et artistes autour du thème des transmutations. Danièle de Fontenay juge essentielles ces « discussions qui élargissent l’expérience de la représentation et permettent de l’approfondir ».