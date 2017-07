Manipuler pour mieux incarner

Des marionnettes de partout dans le monde débarquent à Saguenay ces jours-ci à l’occasion du Festival international des arts de la marionnette à Saguenay (FIAMS). Le Devoir discute de cet art méconnu avec deux créatrices québécoises à la signature forte : Vicky Côté et Claudine Rivest.

Les femmes occupent une place de choix dans la pratique québécoise de la marionnette, une discipline dont la reconnaissance reste toutefois à consolider. La marionnette est un art qui, par sa nature même, permet de faire abstraction du genre, explique Claudine Rivest. « Elle offre la possibilité de libérer le manipulateur ou la manipulatrice de sa propre identité. Il s’agit d’un milieu ouvert et inclusif où les gens ne sont pas campés dans des stéréotypes. Cela dit, je crois qu’il y a encore de nombreuses batailles à mener en ce qui concerne la reconnaissance et la visibilité de la femme artiste dans la société. »

Une situation indéniable, que la riche pratique de la marionnette québécoise pourrait bien contribuer à améliorer. « Les femmes sont omniprésentes dans la pratique québécoise de la marionnette, et elles sont immensément talentueuses », confirme Vicky Côté. Cela dit, il y a encore beaucoup à faire pour arriver à une pleine reconnaissance de la marionnette à proprement parler, poursuit-elle. « Il y a dans la pratique une diversité esthétique et thématique qu’il est essentiel de faire découvrir à tous les publics, des bébés jusqu’aux adultes. »

Incarner l’impensable

Directrice du Théâtre à Bout Portant depuis 2008, la Saguenéenne Vicky Côté a présenté ses réalisations en France, en Chine, en Espagne, en Irlande, en Colombie, au Myanmar et au Laos. Ses créations, le plus souvent des solos contenant peu ou pas de texte, mettent à profit la gestuelle, la manipulation, les ombres, la poésie et la chorégraphie. « J’amalgame les langages afin de soutenir et de développer une thématique qui me tient à coeur, un propos qui me fait m’interroger sur la société dans laquelle nous vivons, explique Vicky Côté. Le théâtre sert à remettre en question, à donner des perspectives, à faire réfléchir de la manière la plus appropriée, la plus efficace et la plus ingénieuse. »

Cette année, un an jour pour jour après qu’on a annoncé à Vicky Côté qu’elle était lauréate du prix John-Hirsch, une prestigieuse récompense décernée par le Conseil des arts du Canada, l’entièreté des décors, accessoires et marionnettes de sa compagnie ont été ravagés par un incendie. « Tout le répertoire y est passé, explique-t-elle. Un seul spectacle a été reconstruit, vu l’énergie considérable que cela nécessite. C’est donc un nouveau chapitre qui commence à s’écrire. De cette épreuve, je sortirai certainement plus forte, mais je dois avouer que je suis encore ébranlée. »

Au FIAMS, Vicky Côté présente en première mondiale Haïkus de prison, une adaptation du recueil de Lutz Bassmann (l’un des hétéronymes de l’écrivain français Antoine Volodine) publié chez Verdier : « Le spectacle s’inscrit dans une réflexion sur la violence et la guerre entamée en 2013 avec Blindé. Cette fois, j’emploie la manipulation pour incarner l’impensable. À travers une prisonnière et un gardien, affectés à une laverie où sont récoltés les vêtements, se déploie l’histoire des multiples prisonniers, une galerie de personnages rocambolesques évoluant dans un mélange improbable de poésie, d’humour et d’horreur. »

En relation avec la matière

Après avoir reçu diverses formations au Québec, aux États-Unis, en République tchèque et en Écosse, Claudine Rivest est maintenant diplômée du DESS en théâtre de marionnettes contemporain de l’UQAM, un programme de deux ans ancré dans la pratique qui permet de toucher à des approches diverses tant sur le plan de la manipulation que de la fabrication.

« Dans ce cadre scolaire, je me suis autorisée à me perdre, explique-t-elle. Maintenant, je sens que j’ai besoin de laisser tout ça décanter, pour voir ce qui va émerger. Chose certaine, pour créer, pour générer une pensée, il faut que je sois en relation avec la matière, que je la touche, que je dialogue avec elle. Ça me permet de donner naissance à des univers contemplatifs, oniriques et sans paroles qui empruntent parfois au clown ou encore au microthéâtre. »

Au FIAMS, Claudine Rivest présente trois courtes formes : Amanda, Pipo et, au sein d’un programme réunissant les réalisations des finissants du DESS, Charlotte en trois couleurs. « Ce sont trois créations assez différentes, explique-t-elle. Je crois qu’Amanda est une oeuvre charnière dans mon parcours. Elle est née lors d’un atelier sur les fantômes familiaux guidé par Nicole Mossoux. Par le biais du vêtement, je travaille à explorer les rapports ambigus entre l’acteur et l’objet marionnettique, mais aussi la dualité entre le corps et ce qui l’habite. »

Fondé en 1989, le FIAMS est codirigé depuis 2013 par Benoît Lagrandeur et Dany Lefrançois. La 14e édition de la biennale propose une vingtaine de spectacles en salle et une dizaine en extérieur. Parmi ces oeuvres destinées à tous les publics, on compte une quinzaine de créations québécoises, dont plusieurs seront présentées en première mondiale. Ateliers et expositions complètent cette emballante programmation.