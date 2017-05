Le projet inachevé de Paul Hébert

Paul Hébert nous a quittés récemment. Cet homme de théâtre chevronné caressait le rêve d’un festival Molière à Québec. Pour lui, Molière était l’auteur qui incarnait le mieux la culture et la langue françaises. Comment lui donner tort ? Son rêve ne s’est jamais matérialisé même à la faveur du 400e anniversaire de la ville de Québec. Question d’argent peut-être. Pourtant, chaque été dans les parcs de Montréal, nous accueillons la Tournée Shakespeare-in-the-Park. C’est un rendez-vous familial, communautaire et fort sympathique. Il attire plus de 10 000 personnes, si l’on en croit les organisateurs. Pourquoi ne pas créer en parallèle dans les parcs de Québec le festival Molière ? Pourquoi ne pas le faire aussi dans les parcs montréalais ? Le rêve de Paul Hébert mérite de se réaliser. Il est de nature à contribuer à la vitalité de la langue française et à faire partager le plaisir du théâtre.