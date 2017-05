Premier Acte varie les formes

La prochaine saison se déclinera sur une grande variété de formes chez Premier Acte : bouffon, one-man-show, comédie, danse-théâtre, happening, conte. Ça commence en force avec La Cour suprême par Hommeries ! où wannabe, douchebag et Lacharrue jouent à une cour martiale déjantée. Suivra Hypo de Nicola-Frank Vachon, road movie aux allures de ballade folk. Viendra ensuite Abadou veut jouer du piano, comédie grinçante écrite par Hilaire St-Laurent Sénécal. L’hiver débutera avec Made in Beautiful, la Belle Province, deuxième création hybride du Théâtre Kata. S’ensuivront Angle mort du Théâtre pour pas être tout seul et la comédie presque philosophique Conversation avec mon Pénis de Dean Hewison. Viendront enfin Embrigadés des Pentures et Extras et ordinaires de Duncan Macmillan, qui bouclera la boucle. Sans oublier Fuck toute, qui sera de retour entre les murs de Premier Acte de même que Les contes à passer le temps.