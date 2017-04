La Bordée se drape de bienveillance et d’humanité

Le théâtre La Bordée se pare des couleurs de Michel Nadeau, qui levait le voile lundi sur sa première saison à titre de directeur artistique, saison qui mettra l’accent sur un théâtre « en phase avec son milieu », empreint « d’humanité et de bienveillance ». Le théâtre peut-il parler du monde sans ajouter de l’angoisse à l’angoisse ambiante ? Oui, « en y opposant le meilleur », a voulu répondre Michel Nadeau. Cela débutera avec Bienveillance, de Fanny Britt. Cette fable morale qui porte sur la fragilité de nos convictions sera mise en scène par Marie-Hélène Gendreau. La saison se fermera sur Lucky Lady, un suspense de Jean Marc Dalpé, mis en scène par Patric Saucier. Entre les deux, Véronika Makdissi-Warren proposera le comico-tragique Centre d’Humbles Survivants Légèrement Détraqués (CHSLD), Maxime Beauregard-Martin fera revivre sa Mme G et on pourra entendre Une bête sur la lune, de Richard Kalinoski, pièce lauréate de cinq Molière en France. En marge de la saison, le théâtre de la Capitale-nationale recevra aussi l’essentiel et formidable J’aime Hydro, de Christine Beaulieu. Le Beu-Bye sera aussi de retour pour une quatrième année.