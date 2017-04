Jocelyn Blanchard, au-delà des apparences

Le comédien et auteur Jocelyn Blanchard invite les jeunes à se questionner et à dépasser ce premier réflexe, cette première impression de la réalité.



Les apparences sont souvent trompeuses, dit-on. À quel point, en effet, ce que l’on s’efforce de montrer de soi est-il authentique ? Et à quel point ce que l’on croit voir est-il réellement ce qui est ? Avec Ceci n’est pas un fusil, le comédien et auteur Jocelyn Blanchard, directeur de la compagnie Théâtre la Première fois, pave la voie à la Rencontre Théâtre Ados en exploitant dans cette toute nouvelle création les méandres de la dualité des apparences tout en soulignant à grand trait la difficile obligation de faire des choix à l’adolescence.

Sur scène, Jocelyn A., professeur d’histoire au parcours monotone, traîne sa carcasse jour après jour devant la classe et tente d’inculquer quelques notions à ses élèves. À côté de lui, Jocelyn B., son homonyme, acteur aimé des jeunes, bouffon, heureux, se conforte devant la platitude de l’autre. Mais la rencontre entre les deux — qui s’avère finalement être le même homme — saura faire résonner le thème de la représentation et des apparences trompeuses.

Inspiré en partie par sa propre histoire, Jocelyn Blanchard se souvient de cette période adolescente pendant laquelle il a dû, comme beaucoup de jeunes, faire des choix : « Une fourche s’est présentée devant moi. D’un côté, il y avait l’inscription à l’école de théâtre et de l’autre, l’enseignement de l’histoire au secondaire », a-t-il confié au Devoir. « Je me suis amusé avec ce spectacle-là à m’imaginer cet autre moi, à mettre en scène ce que j’aurais pu devenir. J’avais envie d’aborder cette préoccupation face à l’avenir qu’ont les ados, les choix de carrière en particulier. »

Sans se faire moralisateur, Blanchard essaie de dédramatiser cette période : « […] ce n’est pas la fin du monde si on ne réussit pas ses maths 534. En fin de compte, ce qui est le plus important, c’est d’être vrai avec soi-même, de s’écouter. La vie, ce n’est pas un chemin tout tracé d’avance et il faut l’accepter sans virer fou avec ça. »

Pousser le concept de la représentation

Cette idée de choix débouche inexorablement sur un résultat, heureux ou non, bien vu ou non. C’est sur ce concept des apparences que repose l’essence du propos. Pour preuve le titre librement inspiré de La trahison des images de René Magritte. « Magritte a [laissé] une oeuvre fascinante. Il a fait une réelle réflexion sur l’idée de la représentation. D’être soi-même ou pas. Dans ce tableau, ce qu’il montre ce n’est pas une pipe réelle, mais sa représentation. J’ai essayé de faire la même chose avec le spectacle. La vie de Jocelyn A. et/ou de Jocelyn B., est-ce que c’est vraiment sa vie ou non ? » L’auteur confie qu’il voulait au départ créer cette espèce de porosité entre le vrai et le faux Jocelyn Blanchard « pour que peu à peu on puisse faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas ».

Dans cette véritable réflexion sur les apparences, le choix et ce qui en découle, Blanchard pousse l’analyse en se servant au passage du thème de la violence. Représenté par un fusil — objet central du titre —, le thème s’insinue à travers le personnage de Jocelyn A. porté par des idées suicidaires. Conscient du côté choquant ou confrontant de l’objet, Blanchard insiste encore sur sa représentation. « On est au théâtre. Donc, oui, il y a un fusil, oui [ça brusque], mais derrière cette première idée de la violence, il faut savoir qu’elle est là pour qu’on y réfléchisse, qu’on se questionne, qu’on aille plus loin que la première image de la violence. »

À l’instar de Magritte, Blanchard invite les jeunes à se questionner et à dépasser ce premier réflexe, cette première impression de la réalité dans le but bien clair de leur permettre de faire des choix éclairés et d’être libre de choisir.

Ceci n’est pas un fusil Texte et interprétation : Jocelyn Blanchard. Mise en scène : Caroline Dardenne. Production du Théâtre la Première fois. Présenté à la Maison des arts de Laval le lundi 24 avril à 10 h 30 et à 13 h. Public cible : 14 ans et plus.