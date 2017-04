Le metteur en scène et comédien Rodrigue Mathieu n’est plus

Figure importante du théâtre québécois d’avant-garde des années 1950 et 1960, le comédien et metteur en scène Rodrigue Mathieu est décédé le 13 avril dernier, à l’âge de 83 ans. D’abord membre des Apprentis-Sorciers, cet autodidacte cofonde ensuite Les Saltimbanques (1962-1969) et participe à la mise sur pied du Théâtre d’Aujourd’hui en 1968. Premier interprète du personnage de Mycroft Mixeudeim dans La charge de l’orignal épormyable (1970) de Claude Gauvreau, Mathieu s’était ensuite installé dans la région de Sherbrooke, où il enseignait son art à l’université en plus de collaborer avec différentes troupes locales.