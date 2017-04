Rachel Graton obtient le Gélinas

Photo: ICI Radio-Canada

Le 23e prix Gratien-Gélinas a été remis à Rachel Graton, pour son texte La nuit du 4 au 5, une histoire d’agression d’une femme. L’auteure est surtout connue pour ses rôles au théâtre (Une vie pour deux) et à la télé (Les Simone). Remis par le Centre des auteurs dramatiques, ce prix pour la relève est doté de 10 000 $ destinés à la lauréate et de 15 000 $ réservés à la compagnie qui portera le texte à la scène. Le jury 2017 a apprécié le mélange de banal et de tragique d’un récit dans lequel l’auteure « se joue des préjugés et où les morceaux de bravoure ont comme contrepoint un ludisme maîtrisé ». Une mention a été décernée à Benjamin Bradet pour un texte où il entrecroise trois périples.