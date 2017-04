Au Carrefour, entre vie, sexe et mort

La vie, l’amour, la mort, le sexe, la bouffe et l’art. Voilà à quoi carburera le Carrefour international de théâtre qui dévoilait mardi sa programmation avec en points de force une soirée de fête avec Les Trois Soeurs de Tchekhov, transposées dans le Brésil d’aujourd’hui et le verbe hachuré de Thomas Bernard Des arbres à abattre orchestrée par le metteur en scène polonais Krystian Lupa (en collaboration avec le Festival TransAmériques). En tout, 11 spectacles d’ici et d’ailleurs feront vibrer la ville du 25 mai au 10 juin 2017. Parmi ceux-ci, signalons l’intrigant Projet BBQ réunissant cinq pièces inédites explorant notre rapport à la nourriture, écrites par cinq auteurs de Québec, le culotté We love Arabs, racontant la rencontre improbable entre un danseur arabe et un chorégraphe israélien, et l’iconoclaste Murmures des murs voyageant dans l’imaginaire de la créatrice Victoria Thierrée-Chaplin, déployé sur scène par sa fille Aurélia.