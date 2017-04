«L’avare» – Le poids de l’avarice

La Bordée clôt la saison de ses 40 ans avec L’avare, cette comédie de moeurs qui, de façon durable, a installé le personnage d’Harpagon en figure incontournable de la pingrerie. C’est à Jacques Leblanc que revient la tâche de personnifier ce vieil usurier poussant la cupidité si loin que tout son entourage en souffre, si loin qu’il fait entrer ses propres enfants dans ses calculs.

D’entrée de jeu, soulignons le travail physique convaincant du comédien d’expérience, habitué de Molière qui a notamment visité les rôles-titres des Fourberies de Scapin ou du Malade imaginaire. Pour l’occasion, il s’est forgé un corps amoindri, le dos rond et les genoux flageolants, le pas court, ses doigts nerveux pourtant à l’affût, prêts à retenir toute pièce qu’on pourrait lui dérober.

C’est l’expérience, peut-être, qui lui permet de trouver une juste mesure entre les excès risibles et le triste portrait. Naviguant entre ces deux pôles, il parvient à garder le personnage vivant, le rendant par moments, malgré sa proverbiale avarice — sa cruauté, même — presque attendrissant. Son avare, qui a quelque chose d’un enfant que la vie effraie, est une belle façon pour lui de revenir sur les planches de l’institution qu’il a dirigée de 2004 à 2016.

Notons toutefois qu’il est bien entouré, à commencer par les deux comédiens qui incarnent sa progéniture. André Robillard livre un Cléante flamboyant dans son « somptueux équipage », verbeux à l’excès mais tendre, alors que Mary-Lee Picknell offre une Élise bien campée, fort à son aise ; son jeu discret du visage, sans insistance, relève comme du sel plusieurs passages où pourtant aucun texte ne lui échoit.

Si certains rôles sont parfois livrés d’un trait plus épais, là où il ne gagnait pas à l’être tant, il faut dire que la distribution, onze comédiens sur scène, livre dans l’ensemble une prestation solide et réjouissante. Bertrand Alain, qui n’en est pas à ses premiers faits d’armes moliéresques — en 2003, il dirigeait notamment Leblanc dans Le malade imaginaire —, a su offrir à ses troupes un projet rassembleur.

Une composition bigarrée

L’univers choisi est certes baroque, quelque peu déstabilisant : le texte et les référents demeurent ceux du XVIIIe siècle et le décor en charpente, simple et évocateur, présente joliment la cour d’un château, cependant que la musique emprunte aux boîtes de nuit et que les transitions lorgnent du côté des passerelles de mode, ne convainquant parfois qu’à demi.

Les somptueux costumes d’Élyane Martel, entremêlant pour leur part coupes récentes autant que chausses d’époque, donnaient déjà le ton bigarré, installant le spectacle dans une temporalité difficile à saisir. Ce choix de mise en scène, en contrepartie, ouvre plusieurs espaces de liberté où les comédiens peuvent s’insérer, s’amuser, trouver leur place dans cette prose exigeante. Dépassant la rigueur du verbe, ils accèdent à la comédie sous-jacente, nous laissant avec une pièce vivante et un amusement soutenu.