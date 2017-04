«Harold et Maude»: l’âge a de l’importance

Son héroïne a beau conserver son inépuisable jeunesse malgré ses 90 ans bien sonnés, il n’est pas sûr qu’on puisse en dire autant de l’oeuvre de Colin Higgins. Harold et Maude, on le réalise en revoyant le récit culte, n’a certes jamais été une grande oeuvre. Le charme de cette histoire, qui fut d’abord un film en 1971, puis un roman et une pièce, tient avant tout aux deux protagonistes et à l’improbable relation tissée entre le jeune homme aux goûts macabres et la solaire vieille dame. Ce que le metteur en scène Hugo Bélanger qualifie à juste titre de « fable sur la transmission » entre deux générations : celle qui s’apprête à mourir fait découvrir la liberté, l’art et le bonheur à celui qui tarde à vivre vraiment.

La pièce repose donc beaucoup sur la distribution des rôles de ces tourtereaux — qui ont déjà été joués, notamment, par la regrettée Janine Sutto et… Serge Denoncourt, en 1984. Est-il nécessaire de préciser combien cette rebelle et enthousiaste (en dépit d’une histoire tragique) Maude sied bien à Béatrice Picard ? Vive et adorable, la comédienne rayonne de joie de vivre. Pour sa part, Sébastien René, qui a le physique de l’emploi, possède aussi la candeur du rôle.

Sinon, ce qui entoure cet attachant duo paraît plutôt daté — même si la production campe le récit à l’époque des cellulaires. La satire des conventions et du conformisme de la bourgeoisie, de même que la charge irrévérencieuse, dans certaines scènes, envers l’Église et l’armée, semblent garder l’empreinte des années 1970. (Ce qui n’a guère changé, hélas, c’est le tabou, voire le dégoût par rapport au corps des femmes âgées, qui fait l’objet d’un gag récurrent dans la pièce…)

Ce qui explique peut-être le parti pris caricatural du spectacle. La direction d’acteurs exacerbe ainsi les compositions des personnages secondaires, très typés. L’effet est réussi lorsque les interprètes maîtrisent ce jeu corporel précis, voire chorégraphié. C’est le cas du psy de Luc Bourgeois, du militaire de Gary Boudreault ainsi que de l’amusant défilé de prétendantes d’Harold, incarnées avec souplesse par Marie-Ève Trudel. Chez d’autres personnages, la caricature n’apparaît malheureusement pas aussi stylisée.

Le spectacle crée un rythmerapide en utilisant jusqu’à plus soif le plateau tournant. On change aussi presto de lieux grâce à des projections filmiques sur le décor nu signé par Geneviève Lizotte. Il suffit de l’ajout de toiles colorées pour transformer cet environnement de couleur terne, qui évoque la demeure imposante et lugubre d’Harold, en antre baroque et ensoleillé de sa vieille amie. Avant de revenir à un dépouillement de l’espace, Maude se départant de ses possessions à l’orée de la mort…

La caméra permet aussi de capturer de gros plans lors des impayables simulacres suicidaires qu’Harold met en scène afin de provoquer sa mère (Danielle Lépine, parfaite dans le genre). L’ingénieux Hugo Bélanger a réussi ses effets : plusieurs sont d’une drôlerie irrésistible.