Du neuf, mais aussi de l’éprouvé au Périscope

Photo: François Bastien Domaine public

La 32e saison du Théâtre Périscope mise sur l’éclatement avec dix créations de compagnies d’ici, et quelques valeurs sûres avec notamment la réintégration du Studio Marc-Doré dans la saison régulière et le retour du Festival du Jamais Lu. Portée par un esprit de partage et de communauté, la coordonnatrice artistique Marie-Hélène Gendreau a invité à nouveau La Manufacture (avec Des arbres) et les Écornifleuses (avec Titus adapté par Édith Patenaude) à créer chez elle. Parmi les pièces qui compléteront sa sélection retenons : Tomates, de L’orchestre d’hommes-orchestres, Hôtel-Dieu, la nouvelle création d’Alexandre Fecteau, et Closer – Tout contre toi, première adaptation québécoise du texte de Patrick Marber par le Théâtre Niveau Parking. Deux triptyques attendus vont aussi se boucler dans ses murs, celui de Philippe Soldevila avec L’incroyable légèreté de Luc L. et celui de Steve Gagnon avec Os. La montagne blanche. C’est Notre bibliothèque, un marathon de six heures en continu, qui donnera le coup d’envoi de cette 32e saison.