De la difficulté d’être libre

Dans son « mot du metteur en scène », Michel Monty compare Vol au-dessus d’un nid de coucou avec le combat d’Antigone. C’est fort en café. Il est vrai que le roman culte de 1962, transformé en pièce, puis en film oscarisé, met en place un affrontement exemplaire. La liberté contre la répression, la marge contre le conformisme social, le chaos contre l’ordre. Toute institution va préférer ce dernier, mais le chaos, c’est aussi la vie, y rappelle-t-on.

Et la vitalité, c’est justement ce qu’il y a d’exceptionnel chez McMurphy. Parvenu à éviter la prison en feignant la folie, le joyeux délinquant va foutre le bordel dans un hôpital psychiatrique en contestant les règlements, en prenant la défense des patients et en incitant à la rébellion contre le système. Un pouvoir qui prend un visage personnel, celui d’une infirmière en chef rigide et autoritaire (Julie Le Breton), qui, sous le couvert du semblant de démocratie qu’est la « thérapie communautaire », mène en exerçant une pression sur des êtres vulnérables.

Cette situation dramatique n’est pas dépourvue de caricature, mais elle reste d’une efficacité redoutable. Sa recréation au Rideau vert ne nous réserve pas beaucoup de surprises (certains personnages ont la même allure que dans mon souvenir du film). Pas le choix de conserver la pièce à son époque originelle, celle d’une société encore très intolérante quant aux écarts à la norme et puritaine (les personnages féminins y sont soit des prudes, soit, à défaut d’un meilleur mot, des femmes « faciles »).

À travers plusieurs scènes, le spectacle focalise toutefois l’attention sur le chef — comme dans le roman, où l’autochtone était le narrateur. L’artiste multidisciplinaire atikamekw Jacques Newashish y révèle une présence forte. Saluons d’ailleurs la décision de Michel Monty d’intégrer le principe même que défend la pièce, contre l’uniformisation, dans sa distribution. Les deux acteurs formés chez Les Muses, une école pour artistes « vivant une situation de handicap », Jean-François Hupé et Philippe David, s’insèrent fort bien dans le groupe de 14 interprètes.

Les Stéphane Demers, Jacques Girard et Renaud Lacelle-Bourdon, notamment, campent avec conviction des patients très typés. Locomotive du récit, Mathieu Quesnel déploie un jeu survolté qui paraît d’abord un peu trop en surface, mais il ne manque ni de charisme ni de dynamisme. Le spectacle qui en résulte est vivant. La scène éclatée du party s’avère particulièrement réussie, ce qui n’est pas une mince affaire, compte tenu de la petitesse de la scène, bien exploitée par le scénographe Olivier Landreville.

Cinquante ans plus tard, alors que la désinstitutionnalisation a fait son oeuvre et que notre société individualiste semble atomisée en petits groupes, qu’est-ce qui résonne encore dans l’affrontement central de cette pièce ? Peut-être la difficulté d’être libre. McMurphy découvre avec stupeur que la plupart de ces patients traversés d’insécurité ont choisi volontairement leur enfermement. La liberté est menaçante aussi pour les individus ; le conformisme rassure…