«MDLSX», une construction identitaire

Comédienne, danseuse et performeuse exceptionnelle, Silvia Calderoni est la perle rare et la pierre brute de la compagnie italienne Motus depuis plus de 10 ans. On oserait parler d’elle comme d’une arme de création massive. Dotée d’une présence physique incomparable, d’un charisme fou et d’une androgynie fascinante, elle est de ces artistes qu’on voit une fois sur scène et qu’on n’oublie jamais. Après avoir brûlé les planches dans Too Late ! (antigone) contest #2, Alexis. Una tragedia greca et Nella Tempesta, trois spectacles présentés à l’occasion du Festival TransAmériques, Calderoni est de retour à Montréal ces jours-ci avec MDLSX, une performance en solo sur la vaste question du genre.

La représentation est une suite de tableaux contrastés, chacun accompagné de son ambiance musicale propre. Calderoni fait tout. Elle parle, danse, manipule des objets, s’éclaire, se filme en direct et fait entendre des pièces musicales nombreuses et diverses, de Buddy Holly aux Smiths en passant par Stromae et Air. La performance est intime sans être impudique. Elle donne accès à la quête identitaire de l’artiste, avec d’irrésistibles films de famille à l’appui, mais elle n’est jamais anecdotique, jamais narcissique, et souvent drôle. Elle est militante, subversive, mais sans être gratuitement provocante, ni même didactique ou sentencieuse. À vrai dire, le vaste champ de réflexion qui entoure la théorie des genres n’a peut-être jamais été convié sur scène de manière aussi captivante.

Pour aborder les nombreux concepts, l’artiste use aussi bien du témoignage que de la littérature, des souvenirs que des écrits théoriques, des vêtements que des perruques. Il est bien entendu question du masculin et du féminin, de l’hétérosexualité, de l’homosexualité et de la transsexualité, mais aussi de la pensée queer et de l’intersexualité, sans oublier la binarité, le patriarcat et le capitalisme. Entre autres. Avec ses sons et ses images, ses couleurs fluo et ses reflets chatoyants, autrement dit son ambiance de discothèque, la représentation s’apparente à une fête, un hymne à la liberté, un vibrant appel à l’abolition des frontières. Mieux encore : une glorification des ambiguïtés, une apologie des mélanges, une utopie exaltante, celle d’un monde dont personne ne serait exclu.