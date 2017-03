«Battlefield»: la bataille après la bataille

Le champ de bataille à l’origine de la pièce devrait théoriquement appartenir aux temps immémoriaux du mythe. Il est cependant difficile de pas confondre ce monde catastrophé avec le nôtre, et l’évocation mythologique des nombreux cadavres de guerriers avec les dépouilles qui surgissent dans l’actualité. Avec Battlefield, les metteurs en scène Peter Brook et Marie-Hélène Estienne s’emparent d’une histoire permettant d’installer un temps suspendu pour laisser les idées flotter. Une sorte de bref moment de contemplation, investi avec grâce, dans lequel on prend plaisir à s’engager.

En tournée mondiale depuis sa création à l’automne 2015 aux Bouffes du Nord à Paris, le spectacle s’empare d’un fragment du Mahabharata, la vaste épopée sanskrite au coeur des traditions hindouistes. Oeuvre essentielle du parcours de Brook, la pièce qu’il a tirée du récit épique formait trois parties qui s’étendaient sur plusieurs heures. Durant à peine plus d’une heure, Battlefield relate les sentiments, les envies, les questions et les doutes qui assaillent les vainqueurs et survivants d’une guerre dévastatrice.

Au lendemain de la bataille, le victorieux Yudishtira interroge ceux qui l’entourent à propos de la suite du monde. Ceux que le nouveau roi rencontre lui offrent alors les histoires qui leur servent de sagesse, et une nouvelle bataille, intérieure, commence. Battlefield est ainsi composé d’une accumulation d’épisodes, de fables et d’allégories qui sont susceptibles d’embrouiller l’esprit qui y cherche un sens précis. Agencée à la langue « mythologique » du texte qui est tout en répétitions et en redites, la forme du spectacle impose toutefois sa nature philosophique. Au fil des récits, les protagonistes remettent en question entre autres la Justice, la Vérité et la Mort. D’ailleurs, la Mort elle-même se mêlera des débats, tout comme le Temps, puisqu’ils semblent avoir leur mot à dire.

Enveloppés des écharpes et des châles conçus par Oria Puppo, les quatre acteurs (Carole Karemera, Jared McNeill, Ery Nzaramba et Sean O’Callaghan) interprètent les nombreux personnages avec une présence joueuse et captivante. Les envoûtantes percussions de Toshi Tsuchitori, un collaborateur de longue date de Brook, les accompagnent sur scène.

Battlefield ne mise pas sur une tension dramatique visant à émouvoir, mais demande surtout une écoute intéressée, curieuse. De ce spectacle, il ressort peut-être davantage une certaine beauté qui émerge de cette contemplation.