Les marchands d’art

Lettre ouverte à la direction du Carrefour international du théâtre



Ainsi donc, vous avez jugé bon d’apporter votre contribution au musellement de la diffusion de la culture en annulant la venue à Québec de la pièce Djihad d’Ismaël Saïdi. Après l’incroyable bourde de la Maison de la littérature de Québec envers Djemila Benhabib, voilà donc au tour du Carrefour international du théâtre de museler la diffusion de la culture au Québec. Depuis quand le Carrefour se fait-il la courroie de transmission de l’étroitesse d’esprit de certains fonctionnaires de l’Hôtel de Ville de Québec, et de certains directeurs d’école ? Vous auriez pu alors proposer à Ismaël Saïdi d’incorporer sa pièce à la programmation du Carrefour.

Au lieu de cela, vous vous êtes enfouie dans la langue de bois bébête, indigne de « passeur » de la culture. Vous avez répondu à Ismaël Saïdi que Djihad aurait mis en péril, selon vos termes, des « rapprochements sensibles » et « fragiles » avec les musulmans. Vous croyez donc que ces rapprochements sont basés sur la censure des oeuvres d’art ? Or, le but de l’art est justement d’ébranler les forteresses des certitudes érigées sur des lieux communs. Comment pouvez-vous prétendre faire circuler l’art au Québec si au préalable vous quêtez l’aval de ceux qui veulent le museler ? Que faites-vous de la liberté d’expression, de la libre circulation des idées, de l’État québécois laïque ? L’art circule envers et contre toute doxa, religieuse ou étatique. Vos arguments fallacieux ne font que donner du poids à l’intolérance. Votre vision étriquée et réductrice ne peut que fragiliser le « vivre ensemble ». C’est l’art qui permet de transcender nos différences et nous unit dans la recherche de la liberté, fondamentale à tout humain. Et dire que le Collège de Maisonneuve propose le soccer et le théâtre pour contrer la radicalisation ! Vous êtes en retard sur votre temps ! Les grands dramaturges d’hier et d’aujourd’hui ne seraient pas fiers de vous, costumée ainsi en marchande de l’art.