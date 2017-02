Le théâtre d’Espace Go sera rénové

Le théâtre Espace Go du boulevard Saint-Laurent sera rénové aux frais de 6 millions de dollars. Ces travaux permettront notamment l’installation permanente de la compagnie de théâtre Ubu et d’une autre compagnie de théâtre. Le théâtre sera donc fermé du mois de mai 2017 au mois de février 2018.

C’est ce qu’ont annoncé vendredi la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, la directrice d’Espace Go, Ginette Noiseux, et la présidente du conseil d’administration du théâtre, Martine Turcotte. Patrimoine canadien investit près de 3 millions de dollars dans le projet, tandis que le ministère de la Culture et des Communications du Québec fournit près de 2 millions. Le comité de financement d’Espace Go a pour sa part recueilli 1 million de dollars pour boucler le financement.

Travaux majeurs

Mme Noiseux expliquait vendredi que le théâtre d’Espace Go nécessitait des travaux de réfection majeurs du toit au plancher, en passant par le système de ventilation et les sièges de la salle de spectacle. Par ailleurs, la compagnie de théâtre Ubu, qui a coproduit une douzaine de pièces depuis 2006, est depuis des années à la recherche de locaux permanents pour loger son administration. Le nouvel édifice d’Espace Go permettra aussi de loger un laboratoire technologique pour enrichir les productions théâtrales.

Le tout devrait servir à diverses compagnies de théâtre de Montréal, avance Mme Noiseux. « Alliant laboratoire technologique et artisanat, le centre de création qu’aspire à être Espace Go, que nous souhaitons habité par des artistes de domaines contrastés du théâtre, sera doté de nouveaux espaces de production favorisant alliances, partage des ressources et transmission des savoirs », dit-elle.

Le théâtre devrait également abriter les locaux d’une autre compagnie de théâtre, émergente, et dirigée par une femme. Espace Go convoquera diverses compagnies, sur invitation, pour procéder à une sélection finale de cette compagnie.

Rappelons qu’Espace Go est le descendant du Théâtre expérimental des femmes, et que la promotion de la dramaturgie féminine y a toujours été valorisée.

L’édifice d’Espace Go a été construit en 1995. C’est d’ailleurs Éric Gauthier, de la firme d’architectes FABG, qui avait conçu le bâtiment, qui réalisera ces nouveaux travaux. La firme d’ingénieurs retenue pour cette nouvelle phase de construction est Tetra Tech.