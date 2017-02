La partition exigeante

Far Away, première pièce à être montée au Musée national des beaux-arts du Québec, présente un univers déroutant. Et une partition exigeante pour les interprètes, parmi lesquels figure la comédienne d’expérience Lise Castonguay.

Dans cette « fable futuriste », Harper (Castonguay), Joan et Todd cherchent à combattre, mais combattent on ne sait trop quoi. On ne sait rien du monde qui les entoure, sinon que les crocodiles y sont des ennemis, que les éléphants ont récemment rejoint les Hollandais et que des massacres surviennent ici et là.

Le texte est par ailleurs vide d’indications de jeu ou de mise en scène ; l’écriture de Caryl Churchill interpelle l’intelligence et la sensibilité de quiconque se frotte à ses pièces. Dans cette « espèce d’apocalypse », on peut bien sûr reconnaître des peurs qui sont les nôtres, de préciser Castonguay : « En ce moment, on se demande si la démocratie va résister à ce qu’on est en train de vivre… On se le demande, non ? »

La difficulté d’entrer dans pareil texte, où « chaque réplique est une énigme », demeure toutefois entière. La première réaction de la comédienne, devant ce texte suggéré par le codirecteur artistique du Théâtre Blanc Christian Lapointe et dont la mise en scène sera assurée par Édith Patenaude, ne disait pas autre chose : « J’ai lu ça, et puis j’ai fait : “Mais que c’est ça ? !” Pour moi, c’était très, très opaque. »

L’art du jeu

Le texte se présente dès lors comme un « défi de jeu », qu’elle partagera avec Ludger Beaulieu et Noémie O’Farrell, ces deux-là incarnant des employés d’une étrange manufacture de chapeaux. Leurs réactions sont liées à un « système d’oppression » qui n’est pas le nôtre ; qui pourrait le devenir, peut-être, mais qu’il convient néanmoins de rendre au spectateur.

« Ça nous sort du théâtre psychologique. C’est un climat de terreur, d’oppression. Et nous [les comédiens], on est beaucoup dans le corps, à chercher à l’intérieur du corps, dans la respiration… Des fois, c’est l’émotion qui nous mène à la vérité ; mais parfois, il faut s’y prendre de l’extérieur pour arriver à faire ressentir quelque chose. […] Quand t’es devant une chose pareille, qui est obscure et que tu ne comprends pas, c’est d’autant plus intéressant. C’est un chemin que t’as jamais parcouru, alors c’est passionnant. »

Ici, l’interprète vient pour ainsi dire prêter son corps. Il le prête à un vécu autre, à une expérience possible qu’il cherche à rendre crédible : « La zone de liberté est minime ; dans ces situations, ton terrain de jeu, il est en creusant. Ta liberté, tu la cherches en creusant. »

Qui est Caryl Churchill Née à Londres en 1938, Caryl Churchill a grandi à Montréal, avant de revenir en Angleterre pour suivre des études de littérature à l’Université d’Oxford. Privilégiant pour la création les ateliers d’improvisation, cette auteure dramatique reconnue pour sa finesse a signé notamment Serious Money, qui explorait l’univers des opérateurs de marché. Far Away, sa 39e pièce, a été créée au Royal Court Theatre de Londres en 2000.