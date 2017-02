S’affranchir des marques indélébiles du passé

Les retrouvailles entre Gerry (François Papineau) et sa mère (Louise Turcot), où il s’abandonne finalement, constituent certainement le moment le plus fort du spectacle.

La pièce Ne m’oublie pas, du populaire et prolifique auteur australien Tom Holloway, traduite ici par Fanny Britt, aborde une injustice méconnue de l’histoire : celle de milliers d’enfants britanniques déportés vers l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Malgré une trame historique riche, les personnages développés par Holloway chez Duceppe ces jours-ci n’ont pas la substance nécessaire pour propulser les enjeux du texte bien au-delà de l’anecdote.

De 1869 à 1968, plus de 100 000 jeunes Britanniques défavorisés ont été enlevés à leur famille ou à des sociétés de bienfaisance pour être envoyés dans les colonies, où ils servaient de domestiques ou d’ouvriers agricoles. Souvent faussement déclarés orphelins, ces immigrés anglais et leur descendance constituent aujourd’hui entre 10 % et 12 % de la population. Leur histoire fait écho à l’assimilation des orphelins autochtones du Canada dans les pensionnats ainsi qu’à l’éternelle mainmise de l’Église sur les communautés les plus vulnérables.

La pièce raconte l’histoire de Gerry (François Papineau), un petit garçon de Liverpool envoyé en Australie à l’âge de quatre ans et aujourd’hui dans la cinquantaine. Au fil de ce récit qui se joue de la temporalité et parfois même de la réalité, il se réapproprie son identité et son histoire. Bourru, alcoolique et violent, Gerry affiche une tourmente et une méfiance qui sont les marques indélébiles du traumatisme qu’il a vécu, héritage qu’il transmet aujourd’hui à sa descendance.

Le texte de Holloway mise tout sur le drame de cet homme et sur sa résistance à faire face à son passé. La relation tumultueuse qu’il entretient avec sa fille Nathalie (Marie-Ève Milot) ainsi que sa frustration face au travailleur social (Jonathan Gagnon) sont amplement exploitées. Les retrouvailles entre Gerry et sa mère (Louise Turcot), où il s’abandonne finalement, constituent certainement le moment le plus fort du spectacle. Mais enterrés par le pathétique du présent, les aspects les plus intéressants de ce drame historique et humain restent le plus souvent inaccessibles.

Bien qu’il ne résiste pas toujours à la tentation d’appuyer inutilement l’émotion et s’encombre de déplacements d’un réalisme vain, Frédéric Dubois travaille à certains égards à élargir la portée du drame qui se joue et à donner de l’envergure aux personnages. Sa mise en scène reste sobre, explorant certains effets de présence évocateurs. La grande salle du théâtre Jean-Duceppe est à la fois un allié et un adversaire ici.

Si le caractère intime des meilleurs moments du texte est mal servi par la largeur du plateau, sa scénographie tout en reliefs et en îlots, magnifiée par les éclairages de Caroline Ross, est aussi belle qu’elle est signifiante. Cet espace scénique nous permet d’envisager l’histoire de Gerry par le sillon de la mémoire et du territoire mystérieux des impressions réveillées par la résurgence du passé. Quels souvenirs oublions-nous pour survivre ? De quoi sont faites les couches qui les dissimulent ? Et surtout, à quoi faut-il faire face pour les traverser ?