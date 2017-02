«Lignedebus» : au-delà de la première impression

Créé il y a trois ans, puis joué en anglais au Théâtre Centaur, Lignedebus revient se garer aux Écuries, avec une distribution en partie renouvelée. Il est vrai que certaines de ses thématiques semblent particulièrement pertinentes dans le contexte actuel. La pièce de Marilyn Perreault traite notamment des préjugés, des fausses perceptions et de notre empressement à désigner des coupables, que ce soit individuellement sur les réseaux sociaux ou dans les grands médias, lors d’une tragédie — surtout si l’individu porte un nom à consonance arabe…

Ironiquement, peut-être, pour une oeuvre qui dit qu’il ne faut pas se fier aux premières impressions, en ce qui me concerne, le spectacle n’a pas trop bien résisté à une deuxième scrutation. La solution du mystère entourant cette explosion d’un autobus municipal, dont on reconstruit le casse-tête en compagnie des fantômes de cinq passagers morts, paraît assez évidente.

Le thème qui ressort avec encore plus de force cette fois-ci est l’obsession amoureuse, sous les traits d’un ménage à trois tendu entre l’étudiant aux origines métissées (Victor Andrès Trelles Turgeon), l’infirmière (Ines Talbi) et son ex frustré (Alexandre Lavigne). Plus originale est cette poursuite, dans tous les bus de la ville, d’une serveuse (très énergique Annie Ranger) entichée d’un chauffeur (Hugues Sarra-Bournet). Mais cette trame relève davantage de la comédie romantique.

Parlant d’examiner un événement sous tous les angles, le spectacle mélange lui-même les genres et les registres, la tragédie y cohabitant avec des effets d’un comique appuyé. Et si les dialogues explicatifs me paraissent moins nombreux qu’à la création (ou est-ce ma mémoire qui me joue des tours ?), certains échanges sonnent toujours un peu laborieux. Telle cette conversation entre l’écolière (Victoria Diamond) et la coroner. Ce dernier personnage, sorte de metteure en scène de la reconstitution, joue un rôle si réduit qu’il en apparaît quasi superflu.

Production ambitieuse qui fusionne vidéo, danse, acrobaties et une bonne trame sonore, Lignedebus parvient toutefois à une forme éloquente dans certaines scènes qui s’appuient sur ces éléments scéniques. (D’autant que certains interprètes semblent plus habiles à bouger qu’à moduler leur texte avec expressivité.) Ainsi, cette chorégraphie où les personnages changent de vestes, comme s’ils étaient interchangeables, illustre par une image forte le besoin de ces victimes d’un fait divers collectif d’être reconnus dans leur unicité, plutôt que réduits à une caractéristique générique.

Et la scénographie de Patrice Charbonneau-Brunelle, une carcasse d’autobus qu’on dépouille de ses parois au fil de la représentation, est toujours aussi impressionnante.