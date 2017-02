Brigitte Haentjens reconduite au CNA

Brigitte Haentjens restera directrice artistique du Théâtre français au moins jusqu’en 2021. Le Centre national des arts (CNA) a annoncé lundi la prolongation de trois ans — du 1er septembre 2018 au 31 août 2021 — de son contrat, qui avait déjà fait l’objet d’une première prolongation. « Je suis très enthousiaste à l’idée de continuer le travail au sein d’une équipe engagée. Le CNA me permet l’audace de la création et me donne la latitude de collaborer avec des talents québécois, canadiens et internationaux », a affirmé la femme de théâtre. Sous son égide, le Théâtre français a aussi coproduit un nombre important de spectacles marquants, dont la fresque Five Kings : l’histoire de notre chute d’Olivier Kemeid, le solo Septembre d’Évelyne de la Chenelière, ou encore le célébré 887, de Robert Lepage.