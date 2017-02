Se prendre au jeu

Dans le rôle de Thomas, Vincent Côté exprime plus facilement le comique que la gravité. Quant au personnage de Vanda, Sofia Blondin compense un léger manque d’intériorité par une fougue et une présence peu communes.

Commençons par raconter la belle histoire de transmission qui a mené au spectacle. Depuis 1993, le Théâtre du Vaisseau d’or permet aux étudiants de tous les programmes du collège Jean-de-Brébeuf de participer à la création d’une production théâtrale. Cette année, Vincent Côté, capitaine de la troupe depuis 2003, a confié la barre à Sofia Blondin, une ancienne, tout juste diplômée de l’École nationale de théâtre en interprétation.

Pour marquer cette passation des pouvoirs, le maître et l’élève ont choisi de fouler ensemble la scène de la salle Jacques-Maurice. Pour ce faire, ils ont jeté leur dévolu sur Vénus à la fourrure, la pièce de l’États-Unien David Ives inspirée du roman érotique de l’Allemand Leopold von Sacher-Masoch paru en 1870, un face à face impitoyable entre Thomas, un metteur en scène en quête d’une comédienne (mais surtout de sensations), et Vanda, une actrice en quête d’un premier rôle (mais surtout de justice).

Critique des rouages de la société aussi bien que de ceux du milieu théâtral, la pièce est aussi une vertigineuse démonstration du pouvoir cathartique de l’art. Dans une brillante construction, des allers-retours constants entre la vérité et le mensonge, la réalité et le fantasme, le passé et le présent, le sadisme et le masochisme, le texte dévoile, l’air de rien, sans jamais faire la leçon, de quelles manières les principes de la domination masculine s’incarnent jusque dans l’art.

La pièce, créée à New York en 2010, a été mise en scène par Michel Poirer chez Duceppe en 2013, avec Hélène Bourgeois-Leclerc et Patrice Robitaille. La même année, Roman Polanski dévoilait son adaptation cinématographique avec Emmanuelle Seigner et Mathieu Amalric. Si la relecture de Vincent Côté n’est pas d’une grande imagination, s’appuyant essentiellement sur une alternance entre la scène et la salle, elle est certes d’une appréciable sobriété.

Sans rivaliser avec celles précédemment citées, les interprétations sont néanmoins honnêtes, senties. Dans le rôle de Thomas, Vincent Côté exprime plus facilement le comique que la gravité. Quant au personnage de Vanda, qui exige beaucoup de délicatesse dans les ruptures de ton, une grande précision dans les intentions, Sofia Blondin compense un léger manque d’intériorité par une fougue et une présence peu communes. À suivre, assurément.