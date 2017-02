Michel Dumont quitte la direction de la compagnie Duceppe

Il a 76 ans. Et depuis 25 ans, il assurait, en relève de Jean Duceppe, la continuité et la direction de la compagnie du nom du grand comédien québécois. La prochaine saison, 2017-2018, sera la dernière signée de sa main. Michel Dumont laissera ensuite tranquillement, en une douce transition, la direction artistique de la compagnie Jean Duceppe, et se concentrera sur ses rôles de comédien et traducteur.

« La pérennité, quand M. Duceppe a été malade, ç’a été moi. Là, il est temps que ce soit quelqu’un d’autre, pour que ça continue, encore, indiquait le comédien-directeur mercredi, en entrevue. Le flambeau doit passer. Il va y avoir du sang neuf, une autre passion, toujours en tenant compte du mandat “émotion et identification” de la compagnie », poursuit celui qui a porté là, depuis son apparition en 1973 dans La mort d’un commis voyageur, d’Arthur Miller, des douzaines de rôles signés Michel Tremblay, Tennessee Williams ou Jean Marc Dalpé.

Car du moment où Jean Duceppe a fondé, en 1973, son théâtre, il a promu un art populaire, réaliste, d’émotion et d’identification. « Et de poésie, aussi », ajoute Michel Dumont. Un théâtre qui pose des questions sociales. « C’est important pour moi quand on vient au théâtre qu’on n’en ressorte pas tout à fait pareil, explique l’homme de son envoûtante voix posée. Que ça te permette de penser, de revenir sur une situation avec plus d’amour, plus de tendresse, plus de compréhension. C’est ça, pour moi, l’émotion. Pas pleurer : ça, ce n’est pas nécessaire. Mais grandir, changer un peu, parce que tout à coup je me sens concerné, touché, ça, oui. »



L’audace grand public

« Notre public, qui est un public populaire, ne veut pas être agressé, disait Jean Duceppe dans un entretien avec la revue Jeu en 1983. Si nous voulons le secouer un peu, il nous faut y mettre les formes. » Pour son « fils de théâtre » Michel Dumont, chaque pièce, de toute manière, est un coup d’audace.

« J’ai compris au cours des années que toute pièce que tu montes est un risque. Tu ne peux jamais prédire que ça va marcher, qu’il y a là une recette… Y a pas moyen de jouer safe. Et s’il y avait une recette, on l’appliquerait ! J’ai une pièce, là, à la programmation l’an prochain, où les questions que les personnages se posent sont terribles. Est-ce qu’on est fait pour le bonheur ? Est-ce qu’on est à la bonne place ? Qu’est-ce qu’on laisse aux autres qui nous suivent ? C’est d’une tristesse inouïe. Mais il faut nous les poser, nous aussi, ces questions-là… »

Car la salle Jean-Duceppe, louée à la Place des Arts de Montréal et récemment rénovée, est un des derniers grands plateaux du Québec. Une salle de 800 places, qui réclament des succès populaires. Et, comme tous les théâtres et compagnies ces temps-ci, Duceppe voit son bassin de fidèles décroître de manière régulière. Le nombre de spectateurs y passant a fondu de 139 997 en 2000-2001 à 80 729 en 2015-2016. Le prochain directeur artistique devra affronter le renouvellement et le rajeunissement du public. Plus de 40 % des abonnés de Duceppe le sont depuis plus de 11 ans, selon un sondage mené en 2015 par la compagnie.

« Les jeunes, avant, on les rejoignait par la télé, analyse le directeur artistique. Maintenant, ça ne marche plus, ils sont sur leur tablette et leur téléphone. Est-ce que, quand on monte une pièce, il faut, dès qu’on en a la possibilité, y mettre de l’électronique, des jeux ? Le théâtre, ce n’est pas ça ! Au lieu de regarder les gens autour, maintenant, on regarde de petits écrans, et on tapote. Mais tous ces propos que je tiens là, ce sont ceux d’un monsieur âgé. Il faut du sang neuf. Y en a qui vont l’écrire, le prochain théâtre. » Un « nouveau théâtre traditionnel », en quelque sorte ? « Oui ! J’aime ça, moi, un nouveau théâtre traditionnel, encore à penser… »

Jeunes auteurs, vieux Hamlet

Si Michel Dumont est fier de la continuité qu’il a assurée, et de ce qu’il a ainsi fait pour le théâtre québécois, on peut lui attribuer « un respect et un prolongement de la pensée de Jean Duceppe, tout en l’ouvrant », indique le conseiller dramaturgique au Centre des auteurs dramatiques et observateur du théâtre québécois Paul Lefebvre. En invitant régulièrement des auteurs de la relève — l’arrivée de Serge Boucher, avec 24 poses (portraits), est par exemple un événement marquant de la direction de Dumont. En reprenant des pièces marquantes d’autres théâtres pour le public de Jean Duceppe (Des fraises en janvier, d’Evelyne de la Chenelière ; As is (tel quel), de Simon Boudreault, par exemple). En y emmenant Tchekhov, aussi.

Un comité de transition lancera bientôt un appel de candidatures pour trouver un nouveau directeur artistique. « Ici, depuis le début, tout se fait en collégialité, avec Louise Duceppe [la fille de M. Duceppe], d’un commun accord. Et ça va continuer comme ça », indique Michel Dumont. Pas de place pour un tyran éclairé, donc.

Une tristesse, devant ce bilan réjoui ? Oui. Michel Dumont aurait aimé « avoir un Duceppe II, ou un Petit-Duceppe, une espèce de laboratoire où on aurait reçu de nouveaux auteurs, pour travailler sur les pièces et en discuter, ensemble. Mais ç’aurait été trop. Ç’aurait été un rêve. Comme de jouer Hamlet. Mais j’ai passé l’âge… à moins que quelqu’un n’ait un concept de réinterprétation pour un Hamlet de 80 ans… Je suis prêt ! » Le mot est lancé…