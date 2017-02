La vérité des questions vitales

Le temps a fait son oeuvre. Vingt et un ans après avoir joué les deux premières pièces d’Ionesco, Normand Chouinard y troque son rôle d’interprète pour celui de metteur en scène, toujours au Théâtre du Rideau vert. Le temps a aussi transformé notre compréhension de ce théâtre de l’après-guerre qualifié d’« absurde ». Introduction scénique fracassante du dramaturge franco-roumain en 1950, La cantatrice chauve, parodie ou « antipièce » alors révolutionnaire par son traitement du langage et des conventions théâtrales, est depuis devenue un classique. Voire, à Paris, une attraction touristique : le 16 février prochain, ça fera 60 ans qu’elle et La leçon seront présentées sans discontinuer à La Huchette…

Pour Normand Chouinard, ces courtes pièces nées dans l’angoisse métaphysique et la perte de repères suivant les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, un monde en quête de sens où Dieu est devenu une impossibilité, n’ont rien perdu de leur pertinence. « La vie vue par Ionesco est un déroulement vidé de son sens, qui nous amène tranquillement vers la mort et en attendant, il y a des gens qui font du temps, explique le volubile artiste. Il fait le portrait de relations évidées d’authenticité, de réel échange humain. »

Avec ses personnages interchangeables qui débitent des expressions toutes faites, La cantatrice chauve, sous sa drôlerie, expose une vacuité existentielle et des relations sociales qui débouchent sur la violence. « On y parle constamment, au point que lorsqu’il y a des silences, ils font mal. Si les personnages arrêtent de parler, peut-être que la mort les guette. Alors ils disent une vérité et son contraire dans la même phrase. Cette [accumulation de généralités] finit par créer un malaise, parce qu’elles ne répondent à rien de véritable. »

Ce programme double met en scène la « tragédie du langage », comme écrivait Ionesco. Coupé de sa relation avec le réel dans l’une, outil au service de l’oppression dans l’autre.

Dans La leçon, face à face entre une jeune étudiante et un professeur, l’apprentissage vire à l’exercice de pouvoir meurtrier. La pièce montre un pouvoir infligé à répétition afin de faire entrer les individus dans le moule. « Le savoir y est non pas un échange humain de découverte de la connaissance à deux, mais imposé, automatisé. »

S’il garde la pièce dans son époque d’origine, le créateur estime que le viol qu’on y voit peut aussi se traduire par celui des consciences. « On peut faire tous les parallèles qu’on veut. Mais aujourd’hui, il y a des gens qui sont des maîtres dans le radicalisme. Et ils prennent possession de l’esprit de [jeunes] à la recherche d’un absolu, d’une réponse. Alors, la domination du savoir est encore plus évidente. On manipule les gens. » [Note : cette entrevue a eu lieu avant la tuerie tragique de Québec.]

Belle distribution

Illustration d’une vie mécanique, déshumanisée, « dont les personnages ont perdu le contrôle », le doublé ionesquien est campé dans la reproduction d’un intérieur bourgeois des années 50. Mais un décor planté de telle sorte qu’il paraît déplacé, incongru, « comme déposé sur scène par une main extérieure, un Deus ex machina », explique Normand Chouinard. « Imaginez que vous êtes dans un désert, que vous y plantez deux panneaux et que vous faites bouger des marionnettes au-dessus, puis que vous invitez 400 personnes à regarder. C’est ça, mon spectacle. »

Le metteur en scène désirait une distribution possédant à la fois la « technique à toute épreuve » que requiert la langue d’Ionesco et la sensibilité pour jouer l’angoisse. Les deux couples de La cantatrice chauve prennent ainsi les traits de Sylvie Drapeau, Luc Bourgeois, Carl Béchard et Dorothée Berryman — qui campait dans le spectacle de 1996 une mémorable bonne, personnage maintenant assumé par Danièle Lorain. La leçon est pour sa part essentiellement une histoire de famille, entre Rémy Girard, son complice de toujours, et sa propre fille, Rosine Chouinard-Chauveau, récente diplômée de l’École nationale de théâtre qui reprend le rôle que jouait sa mère, Violette Chauveau, il y a 21 ans… La roue tourne.

« J’ai l’impression qu’on est arrivé à l’essentiel. Il n’y a pas de fioritures », estime le metteur en scène, désireux d’éviter autant un jeu psychologique que l’inverse, une trop grande désincarnation. Normand Chouinard, qui a monté passablement de comédies, a souvent injecté beaucoup de fantaisie, de trouvailles dans ses spectacles.

Il raconte que lors de son Mariage de Figaro, en 2009, André Brassard était venu lui demander pourquoi il esquivait certains moments de vérité par une pirouette… Ce doublé va peut-être révéler une autre facette de lui, croit-il. Une plus grande simplicité. « Je vais avoir 70 ans dans un an et demi, un âge où on commence à se poser beaucoup de questions. Et où l’on se demande ce qu’on a fait [de sa vie]. J’ai envie d’aller dans d’autres territoires. J’ai envie de retrouver la vérité. La vérité des questions vitales. Et pour moi, La cantatrice chauve et La leçon sont des façons de le faire. »