Du plus sombre au plus fou au FTA

Une scène de «Some Hope for the Bastards» de Frédérick Gravel

Frédérick Gravel ne prétend pas que l’art fait avancer le monde, mais qu’il peut donner « du jus » à ceux qui peuvent le faire avancer. C’est ce qu’il disait mercredi en annonçant son spectacle Some Hope for the Bastards, qui sera présenté ce printemps au Festival TransAmériques (FTA). Some Hope for the Bastards réunit une douzaine de danseurs, musiciens et programmeurs.

Frédérick Gravel s’est par ailleurs beaucoup intéressé à la place de l’artiste dans la démocratie. On a dit de Frederick Gravel qu’il peut toucher toutes les tranches d’âge, des ados frémissants aux critiques exigeants. Son spectacle Some Hope for the Bastards est encore en création, mais il promet de mélanger les genres et les sensations.

Le FTA annonçait mercredi six spectacles qui feront partie de sa programmation, qui se tiendra du 25 mai au 8 juin, à Montréal. À l’affiche donc, on pourra aussi voir pour la première fois en Amérique du Nord une pièce de l’homme de théâtre polonais Krystian Lupa. La pièce Wycinka Holzfällen — en français, Des arbres à abattre — est inspirée de l’oeuvre de Thomas Bernhard, dont l’action se déroule dans le milieu des arts à Vienne. Elle est d’une durée de 4 h 40 et est à la fois grinçante, cynique et drôle, promet le directeur artistique du FTA, Martin Faucher. Le journaliste français Jean-Pierre Thibaudat écrivait à propos de l’oeuvre de Lupa : « On ne va pas voir un spectacle de Lupa, on s’y installe pour la nuit. » Des sous-titres français et anglais accompagneront la présentation.

Autre nouveauté, la venue à Montréal de la danseuse de flamenco Rocío Molina, qui présente Caída del cielo, un spectacle innovant et « féministe » selon la description de Martin Faucher. On y mêle flamenco, musique rock et performance.

Prolonger sa présence

Le FTA permettra aussi à ceux qui ne l’ont pas fait de voir La fureur de ce que je pense, une pièce de Marie Brassard inspirée de l’oeuvre de Nelly Arcan, où l’auteure se démultiplie une fois de plus en personnalités diverses, campées chacune à la fenêtre d’une maison vitrée. La pièce avait été présentée en 2013 à l’Espace Go.

En septembre, le FTA prolongera sa présence en ville avec la tenue du Super méga continental, un spectacle orchestré par Sylvain Émard, qui mettra à l’oeuvre 375 danseurs recrutés dans la population montréalaise. Les Montréalais seront invités à y mêler danse en ligne et danse contemporaine. On recherche d’ailleurs des centaines de danseurs amateurs pour participer à cet événement qui célébrera aussi le 375e anniversaire de la fondation de Montréal. Ils doivent s’inscrire pour passer des auditions à partir du 28 février.

Enfin, le FTA a déjà annoncé la tenue du spectacle 100 % Montréal. Cent citoyens y seront sur scène pour représenter la composition démographique de la ville et pour y mettre des enjeux sociopolitiques en avant.

Les spectacles Des arbres à abattre et La fureur de ce que je pense seront également présentés à Québec dans le cadre d’une collaboration du FTA avec le Carrefour international de théâtre. La suite de la programmation du Carrefour sera connue le 16 mars.