La Jeune-Fille n’est pas là pour qu’on la critique

Après le réalisme soigné d’Ennemi public et l’approche documentaire de Polyglotte, Olivier Choinière renoue avec le spectaculaire de Mommy et Chante avec moi. Dans Manifeste de la Jeune-Fille, l’auteur et metteur en scène propose une impressionnante et séduisante démesure au travers de laquelle la réflexion peine toutefois à surnager.

Vêtus des costumes jubilatoires conçus par Elen Ewing, les sept interprètes paradent entre les podiums et présentoirs d’un espace soigneusement élaboré par Max-Otto Fauteux. Les acteurs déclament les axiomes fondamentaux d’une personnalité qu’ils troqueront rapidement pour une autre, puis une autre, dans une interprétation aussi festive que maîtrisée. Ils incarnent des déclinaisons de cette Jeune-Fille, figure élaborée par le collectif Tiqqun au début du millénaire, ayant pour but de nommer et de rendre visibles les traits du citoyen-consommateur par excellence, que nous serions tous devenus.

Renoncer aux artifices

Ponctuellement, les interprètes retirent les masques, les accessoires et les vêtements qui caractérisent leur personnage du moment, et clameront qu’ils renoncent aux artifices. Lors de ces pivots, la détresse de ces Jeunes-Filles est touchante. Elles souffrent de l’impératif de s’épanouir selon une ligne directrice originale et cohérente dans toutes les sphères de leurs vies. Ce bref refus façonne aussitôt un nouveau discours aux allures de tendance auquel les autres Jeunes-Filles s’abandonnent pour perpétuer le cycle infini qui anime la pièce, et peut-être nos vies.

Afin de montrer que les discours s’accumulent et se contredisent pour tourner à vide, le spectacle les rend presque tous ridicules, notamment par l’affectation d’attitudes maniérées par les interprètes, la projection d’images léchées et l’omniprésence d’une musique rythmée. En procédant de la sorte, Choinière met sur un pied d’égalité la vanité de ceux qui se réclament d’une adulation de la jeunesse, du do it yourself, de l’écoresponsabilité et de différents militantismes, donnant ainsi à voir le relativisme à l’oeuvre dans notre système, en plus de faire rire.

Absence de liens

Ce même ridicule gomme toutefois la part de conviction présente dans ces mêmes discours. La vacuité d’une parole peut-elle être examinée sans pour autant évacuer tout ce que celle-ci peut aussi contenir de sincère ? S’intéressant peu à la nécessité souterraine qui façonne les Jeunes-Filles, la pièce, par ailleurs, ne rend pas bien perceptible ce qui les relie toutes.

Ainsi, malgré la cohérence de la pièce et la conscience aiguë qu’a Choinière de la récupération de son écriture comme marchandise, aussi lucide puisse-t-il être par rapport aux limites de son art, l’enracinement de son spectacle dans le domaine de la pensée reste faible. Criant d’actualité, Manifeste de la Jeune-Fille se termine au surplus sur une version assez inoffensive du constat formulé par le collectif Tiqqun… il y a déjà plus de quinze ans.