Le primate est un mime

Après nous avoir habitués à des spectacles à granddéploiement, Détruire, nous allons et Le vin herbé, tous deux portés par de larges distributions dans de vastes espaces, Philippe Boutin propose une pièce intimiste pour trois acteurs. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Mais simple ne veut pas dire conventionnel. Being Philippe Gold est un objet d’une étrangeté consommée. Le créateur parle d’un « hymne au délire ». S’il n’est pas toujours aisé de communier audit délire, pas de doute que cet humour déjanté ira droit au coeur de plusieurs adolescents.

S’il fallait trouver un thème à ce spectacle pour le moins décousu, qui semble d’abord et avant tout construit pour mettre en valeur le talent de ses trois interprètes, s’il fallait pointer quelque chose comme un fil conducteur, ce serait probablement celui de l’évolution du genre humain.

Dans un carré de sable, Gabriel D’Almeida Freitas, Simon Landry-Désy et Christophe Payeur incarnent sur un mode on ne peut plus clownesque un chimpanzé (qui se découvre mime), une mouche (dotée d’un phallus géant), un vieux philosophe (plutôt lubrique), un humoriste (pas drôle) et quelques autres. Il se dit beaucoup de banalités, mais les corps sont d’une grande agilité.

Par l’absurde et la satire, le grotesque et le salace, pour ne pas dire la vulgarité, la représentation survole (de très haut et à toute allure) l’histoire de l’humanité. On passe de la préhistoire à aujourd’hui, de la candeur des origines jusqu’à l’insignifiance de notre époque dominée par le rire, en passant par la violence des guerres. Avons-nous vraiment évolué ? Peut-on vraiment parler de progrès ? C’est ce que le spectacle semble poser comme questions.

Sur le fond comme sur la forme, la représentation emprunte sans vergogne au dessin animé et à la science-fiction. On fait appel, dans un chaos admirable, à la marionnette, au mime et au slapstick. On porte le nez de clown, les gants blancs, le justaucorps et les habits d’époque. Entre autres. Soyons clair, c’est un joyeux bordel, mais exécuté avec précision. Ce sont sans nul doute les jeunes comédiens, fort prometteurs, qui nous auront le plus impressionné dans l’aventure.