Le mariage heureux

Bon coup, de la part de la directrice artistique Anne-Marie Olivier, d’avoir lancé l’invitation à Olivier Normand pour cette mise en scène du Songe d’une nuit d’été. Bon coup, également, d’avoir desserré les cordons de la bourse.

La mise en scène d’un Shakespeare peut prendre des airs affectés, grandiloquents ; le dramaturge anglais souffre, ironiquement, du trop grand respect qu’on peut lui vouer. Or, cette fois, tout se passe comme si on avait mené le travail à rebours, sans assumer que le texte était riche, en marge des contraintes qu’imposent les pièces phares : le classique est, ici, traité sans déférence aucune. Si bien que parler de ce Songe d’une nuit d’été au Trident, c’est faire l’inventaire de tous les pieds de corde que se sont ménagés les créateurs.

Beaucoup, beaucoup de libertés ont été prises, un constat manifeste dès l’ouverture, brillante d’inventivité, remaniée à un tel point que le clivage entre théâtres de répertoire et de création déjà s’estompe. André Robillard, en Lysandre mi-personnage mi-spectateur, recrée pour nous cet entre-deux de fin de soirée, un pied dans la veille et l’autre dans le sommeil. Il y a là un parfait tremplin vers la nuit, de quoi rendre sensible l’espace éthéré auquel s’abreuve le Songe.

La fantaisie a dès lors les coudées franches pour s’imposer, et elle le fait rapidement.

Au chapitre des libertés, pour cette production riche de moyens (une coproduction Flip FabriQue, qu’Olivier Normand dirigeait dans Crépuscule, à l’Agora), il faudra évidemment nommer la plus visible, soit l’introduction des arts du cirque. Mât chinois, trampoline, figures au sol : bien au-delà de l’artifice, les acrobaties articulent, en marge du texte, un autre espace où peuvent se déployer l’imaginaire, le sens, et quelque chose comme le désir.

Une bande flamboyante

Le jeu des comédiens sera à l’avenant : physique, emporté, vivant. De façon plus large, il faut toutefois parler d’une équipe visiblement poussée à s’affranchir du texte, la plus belle des libertés tiendra dans ce profond travail d’appropriation commandé par le metteur en scène, dans ces vers lus à l’aune de l’ici et du maintenant. Les préoccupations amoureuses, tout à coup, redeviennent vibrantes, intemporelles.

De 14 artistes en scène, on peinera à nommer qui que ce soit : magnifique Mélissa Merlo en Hermia, Hugues Frenette en Bottom d’un farcesque rare ; extirper des noms tient toutefois de l’exercice cruel, tant ils sont beaux, tous ensemble, tant les bons coups sont partagés. Nommons plutôt l’effet de groupe, l’esprit de corps.

En fait de liberté, la musique s’est peut-être montrée plus convenue. Si les paroles, dans la langue de Trump, permettaient de décrocher du verbe en privilégiant les sonorités, on garde quand même le sentiment qu’il y a là un espace que le sens aurait pu investir. Considération bien vite gommée par la superbe de l’ensemble qui, au-delà du jeu cocasse et du rire nourri, bâtit un monde riche d’évocations, de fantaisie.

Spectacle à grand déploiement, ce Songe aurait pu tenir de la coquille vide, s’il n’avait pas été piloté par la lecture si audacieuse d’Olivier Normand, et par l’intelligence qu’il a eue de se permettre toutes les libertés. En découle une représentation jouissive, et d’une grande beauté, un Shakespeare à hauteur d’homme.