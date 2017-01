Une dramaturgie post-vraie

Après le beau succès de Tu te souviendras de moi, l’auteur dramatique François Archambault renoue avec la comédie noire et la satire sociale, dans la veine d’Adieu beauté, la comédie des horreurs (1998). Il nous invite aujourd’hui à suivre un détective dépressif aux prises avec le meurtre d’une vedette de la télévision et dont le principal suspect, le fiancé de la victime, est lui-même un chanteur connu, qui a beaucoup à perdre. Devant ce ballet un peu hystérique qui convoque aussi les quatre parents du couple ainsi qu’une journaliste en thérapie, on rit jaune et rouge sang tout en prenant la mesure des limites du genre.

Ce qui est particulièrement bien rendu dans Une mort accidentelle (Ma dernière enquête), c’est la dilatation du temps, perverti par la pluralité des discours qui diffusent, dissèquent et récupèrent à toute vitesse. « Les gens ont besoin qu’on donne un sens à tout ça », nous dit-on, et on comprend que le plus tôt sera le mieux. Rien n’illustre plus férocement cette accélération que le personnage de la mère et agente de la victime, jouée par Annick Bergeron, qui expédie rapidement son deuil afin de se consacrer à l’essentiel, soit la mise en marché de la mort de sa fille…

Dans le même ordre d’idées, la pièce présentée à la Licorne aborde aussi cet aplatissement du réel produit par la constante juxtaposition du grave et du trivial ainsi que leur traitement indifférencié en cette ère de vedettisation. Il faut entendre la journaliste (Marie-Hélène Thibault) se désoler en ondes du fait que le jeune couple ne pourra malheureusement pas jouir des rénovations récentes apportées à son chalet, lieu même de la tragédie et sujet d’un récent reportage très touchant dans un magazine de décoration.

La surenchère médiatique et les interactions sur les réseaux sociaux, commentés et craints, sont à peine suggérées au moyen des téléphones que consultent les personnages et du micro de notre envoyée spéciale. Refusant les écrans, priorisant une esthétique « lo-fi » dans un décor en panneaux de bois à mi-chemin entre maison de campagne et église, le metteur en scène Maxime Denommée accentue ainsi l’absurdité de l’emprise du virtuel sur le réel.

Une parenthèse

Il demeure néanmoins que tous ces éléments satiriques, bien portés par une distribution pleine de mordant, qui inclut aussi notamment Pierre-Yves Cardinal, Stéphane Jacques et Denis Bernard, sont très rapidement mis en place… si bien qu’on se met à attendre des renversements de perspective qui tardent à survenir. Quelques scènes, comme autant de pistes stériles dans une enquête, amorcent faussement un tel mouvement : un second aveu du fils à ses parents n’entraîne pas la cascade de révélations attendue, tout comme une émouvante invitation au pardon n’est qu’un changement de ton momentané, à peine une parenthèse.

Peut-être est-ce pour François Archambault une manière de jouer avec les attentes et les codes. Reste que ce ne sont ni le dénouement outrancier ni son épilogue à la morale un peu forcée qui permettent au final de réfléchir au-delà des apparences. Portrait grossi du présent, Une mort accidentelle n’ose pas la radiographie qui permettrait d’examiner les causes sous la surface des conséquences.